T.C. AFŞİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Dosya no Mahalle Parsel no Tapu maliki Duruşma günü 2024/68 Çoğulhan 663 Cuma KARACA 16/04/2024 2024/69 Çoğulhan 1668 Meryem KARACA ve diğerleri 16/04/2024 2024/70 Çoğulhan 672 Ümüs SEVEN 16/04/2024 2024/71 Çoğulhan 678 Mustafa POLAT 16/04/2024 2024/72 Çoğulhan 1227 Ali BİNBUĞA ve diğerleri 16/04/2024 2024/73 Çoğulhan 1373 Ömer Ali BİNGÖL 16/04/2024 2024/74 Çoğulhan 1263 Gülseren POLAT 16/04/2024 2024/75 Çoğulhan 1662 Cuma KARACA 16/04/2024

Davacı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine, 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescili talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02010961

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