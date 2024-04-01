T.C. AFŞİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Giriş Tarihi: 02.04.2024 00:00
|Dosya no
|Mahalle
|Parsel no
|Tapu maliki
|Duruşma günü
|2024/68
|Çoğulhan
|663
|Cuma KARACA
|16/04/2024
|2024/69
|Çoğulhan
|1668
|Meryem KARACA ve diğerleri
|16/04/2024
|2024/70
|Çoğulhan
|672
|Ümüs SEVEN
|16/04/2024
|2024/71
|Çoğulhan
|678
|Mustafa POLAT
|16/04/2024
|2024/72
|Çoğulhan
|1227
|Ali BİNBUĞA ve diğerleri
|16/04/2024
|2024/73
|Çoğulhan
|1373
|Ömer Ali BİNGÖL
|16/04/2024
|2024/74
|Çoğulhan
|1263
|Gülseren POLAT
|16/04/2024
|2024/75
|Çoğulhan
|1662
|Cuma KARACA
|16/04/2024
Basın No: ILN02010961
#ilan.gov.tr