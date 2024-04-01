T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 02.04.2024 00:00
ESAS NO : 2023/732 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 116
PARSEL NO : 16
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 694,93 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET KÖŞKTEPE
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 1.301,77 TL
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA : T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :GDZ Elektirik Dağıtım AŞ'nın faaliyetleri kapsamında bulunan İzmir ili sınırları içerisindeki 23+108,37 km uzunluğundaki Sarıkaya Kök-Cevizli Kök Enerji Nakil Hattı ve Branşman hatları güzergahına isabet taşınmazların kamulaştırılmasına, Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan alınan 09/03/2022 tarih, 10-627 nolu Kamulaştırma Kararı gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 125,02 m2 irtifak kısmı içindavacı kurum tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Ve 12.Maddeleri gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; 125,02 m2 irtifak alanı için 1.301,77 TL kıymet takdir edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/732 Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 11.ve 12. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 21/11/2023
Basın No: ILN02011041
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