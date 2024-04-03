T.C. AFŞİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Giriş Tarihi: 04.04.2024 00:00
KAMULAŞTIRMA İLANIDavacı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine, 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescili talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/03/2024
|Dosya no
|Mahalle
|Parsel no
|Tapu maliki
|Duruşma günü
|2024/134
|Çoğulhan
|666
|Hüseyin KILINÇ ve diğerleri
|17/04/2024
|2024/136
|Çoğulhan
|664
|Ali BİNBUĞA ve diğerleri
|17/04/2024
|2024/138
|Çoğulhan
|667
|Ali BİNBUĞA ve diğerleri
|17/04/2024
|2024/140
|Çoğulhan
|670
|Ali BİNBUĞA ve diğerleri
|17/04/2024
|2024/142
|Çoğulhan
|1611
|Asım BİNKÖL ve diğerleri
|17/04/2024
|2024/144
|Çoğulhan
|1150
|Burcu Nur KAYNAK ve diğerleri
|17/04/2024
|2024/146
|Çoğulhan
|1371
|Emin POLAT
ve diğerleri
|17/04/2024
|2024/148
|Çoğulhan
|1153
|Emin POLAT
ve diğerleri
|17/04/2024
|2024/133
|Çoğulhan
|641
|Mehmet BİNKÖL ve diğerleri
|19/04/2024
|2024/135
|Çoğulhan
|669
|Halil KARACA ve diğerleri
|19/04/2024
|2024/137
|Çoğulhan
|665
|Asım BİNKÖL ve diğerleri
|19/04/2024
|2024/139
|Çoğulhan
|668
|Asım BİNKÖL ve diğerleri
|19/04/2024
|2024/141
|Çoğulhan
|671
|Bekir BİNKÖL ve diğerleri
|19/04/2024
|2024/143
|Çoğulhan
|1665
|Asım BİNKÖL ve diğerleri
|19/04/2024
|2024/145
|Çoğulhan
|1265
|Ali KOCA ve diğerleri
|19/04/2024
|2024/147
|Çoğulhan
|1225
|Balkız BOZKURT ve diğerleri
|19/04/2024
|2024/149
|Çoğulhan
|643
|Ahmet ÇANAK ve diğerleri
|19/04/2024
Basın No: ILN02013132
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