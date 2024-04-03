T.C. AFŞİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya no Mahalle Parsel no Tapu maliki Duruşma günü 2024/134 Çoğulhan 666 Hüseyin KILINÇ ve diğerleri 17/04/2024 2024/136 Çoğulhan 664 Ali BİNBUĞA ve diğerleri 17/04/2024 2024/138 Çoğulhan 667 Ali BİNBUĞA ve diğerleri 17/04/2024 2024/140 Çoğulhan 670 Ali BİNBUĞA ve diğerleri 17/04/2024 2024/142 Çoğulhan 1611 Asım BİNKÖL ve diğerleri 17/04/2024 2024/144 Çoğulhan 1150 Burcu Nur KAYNAK ve diğerleri 17/04/2024 2024/146 Çoğulhan 1371 Emin POLAT

ve diğerleri 17/04/2024 2024/148 Çoğulhan 1153 Emin POLAT

ve diğerleri 17/04/2024 2024/133 Çoğulhan 641 Mehmet BİNKÖL ve diğerleri 19/04/2024 2024/135 Çoğulhan 669 Halil KARACA ve diğerleri 19/04/2024 2024/137 Çoğulhan 665 Asım BİNKÖL ve diğerleri 19/04/2024 2024/139 Çoğulhan 668 Asım BİNKÖL ve diğerleri 19/04/2024 2024/141 Çoğulhan 671 Bekir BİNKÖL ve diğerleri 19/04/2024 2024/143 Çoğulhan 1665 Asım BİNKÖL ve diğerleri 19/04/2024 2024/145 Çoğulhan 1265 Ali KOCA ve diğerleri 19/04/2024 2024/147 Çoğulhan 1225 Balkız BOZKURT ve diğerleri 19/04/2024 2024/149 Çoğulhan 643 Ahmet ÇANAK ve diğerleri 19/04/2024

Davacı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine, 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescili talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/03/2024

Basın No: ILN02013132

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