T.C. AMASYA AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/147 Esas 29/03/2024

DAVALI : RIAN MOHAMMED SAEED SAEED-99518529288

Davacı HUDA AHMED IBRAHIM IBRAHIM- arafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Dosyamızın yapılan incelemesinde 28/03/2024 tarihli duruşmada; ön inceleme aşamasına son verildiği anlaşılmakla;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

1- Ön inceleme aşaması sona erdiğinden tahkikat aşamasına geçilmesine,

2- Tarafların dava ve cevap dilekçelerinde bildirdikleri delillerin toplanması için ilgili yerlere yazı yazılmasına,

3- Taraflara dava ve cevap dilekçelerinde tanık deliline dayanmış oldukları takdirdetanık isim ve adreslerini bildirmek üzere iki haftalık kesin süre verilmesine, iki haftalık kesin süre içerisinde tanık bildirilmediği takdirde, tanık dinlettirmekten vazgeçilmiş sayılacaklarının ihtarına, (ihtarat yapıldı)

4-Taraflarca bildirilen her bir tanık için 100,00 TL tanıklık ücreti takdirine, her bir tanık için 120,00 TL tebligat gideri, tanıklar şehir dışında ise 51,00 TL talimat dönüş ücretinin iki haftalık kesin süre içerisinde mahkeme veznesine delil avansı olarak yatırılmasına, iki haftalık kesin süre içerisinde tanık ücretleri yatırılmadığı takdirde tanık dinlettirmekten vazgeçilmiş sayılacaklarının ihtarına, ( ihtarat yapıldı )

5-İş bu dosyada öninceleme aşaması tamamlandığından tarafların tahkikat ve sözlü yargılama için duruşmaya davet edilmesine, davetiyede belirlenen gün ve saatte geçerli özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, yokluklarında karar verileceği hususunun ihtarına,( hazır olan tarafın ihtarına, hazır olmayan tarafa ihtar yerine geçmek üzere ilanen tebliğine)

6-4 nolu ara kararın yerine gelmesinden sonra; Davacı tarafından tanık bildirilmesi halinde tanıkların dinlenmesi yönünden mahkememizce işlem yapılmasına, (Tanıkların tercüman vasıtasıyla dinleneceğinin dikkate alınmasına)

7-Amasya Üniv. Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine müzekkere yazılarak; davacının darp edildiğine ilişkin darp raporunun gönderilmesinin istenilmesine,

8-Davacı vekiline; davacı ve müşterek çocukların kimlik bilgilerini mahkememize sunmak üzere 1 haftalık süre verilmesine,

9-Dosyanın mahkememizde görevli Sosyal Çalışmacı, pedagog yahut psikolog bilirkişiye tevdii ile davacı ve müşterek çocuklarla bizzat görüşmek, idrak çağındaki müşterek çocuğun velayet ve şahsi ilişki hususunda görüşleri alınarak, davacının ikametgahında inceleme yapılmak ve refekate tercüman bilirkişi alınmak suretiyle velayet ve şahsi ilişki hususunda rapor düzenlenmesinin istenilmesine, yol masraflarının faturası sunulduğundadavacının adli yardımlı olması sebebiyle suç üstü ödeneğinden karşılanmasına, tercüman bilirkişiye emek ve mesaisi karşılığında 1.460,00 TL ücret takdirine,

Ön inceleme Duruşma Tutanağı tebliği yerine geçmek üzere davalı RIAN MOHAMMED SAEED SAEED'e ilanen tebliğ olunur.

(DURUŞMA GÜNÜ 06/06/2024 GÜNÜ SAAT 09:50)

