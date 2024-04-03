T.C. Başiskele Belediye Başkanlığından :

Sıra

No İlçesi Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale tarihi

ve Saati 1 Başiskele Döngel 440 10 1.069,61 Konut Alanı 7.487.270,00 TL 224.618,10 TL 25.04.2024 Saat:11:00

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46. Maddesi ve devamı gereğince Açık Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.1) İhalelerin Tarihi ve Saati: Aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.2) İhalelerin Yapılacağı Yer: Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ3) İhale Usulü:2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 ve 46. Maddesi ve devamına göre Açık Teklif Usulü4) İhale şartnameleri: Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.Tel: 0262 343 20 20 – 444 41 10 (Dahili 1221)5) Şartname Bedeli: 3.000,00 -TL.6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:1-Dış zarfDış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi,(Tüzel Kişiler)d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun)g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesii) İhale Şartnamesinin her sayfasının "okudum" ibaresi ile imzalanmasıj) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)7) İhale dosyasının ve teklif mektubunun en geç 24.04.2024 Çarşamba günü saat 16:30' a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.



Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

Basın No: ILN02012677

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