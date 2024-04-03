T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/153- 2024155- 2024/157- 2024/159 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TCDDGENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esasnumarası yazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;

Aşağıda esas numarası, tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazın belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankasına yatırılacaktır. 2024/153- 2024155- 2024/157- 2024/159 Esas numarası yazılı davaların duruşması 2023/05/2024 günü saat 10:40'dan itibaren, Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşmasağlanamadığındanaynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

Esas-Tapu kaydı:2024/153 Esas Sivas İli Merkez ilçesi İnceağa Köyü 107 ada 28 persel-104 ada 36 parsel, 2024/155 Esas Sivas İli Merkez ilçesi İnceağa Köyü 107 ada 20 parsel-101 ada 107 parsel, 2024/157 Esas İnceağa köyü 101 ada 103 parsel, 2024/159 Esas İnceağa Köyü 107 ada 32 parsel- 101 ada 97 parsel,

Davalılar: Ayişe Ceylan, Celal Ceylan, Cemal Ceylan, Gülefer Ceylan, Hakan Ceylan, Hakan Mert, Hatice Sarı, Hikmet Ceylan, Kerime Bozuklu, Mehmet Ceylan, Mehmet Ceylan, Metin Ceylan, Muhittin Mert, Nazik Ceylan, Okan Ceylan, Ömer Ceylan, Sadet Demir, Salime Yıldız, Serkan Ceylan, Serpil Ceylan, Seyit Ceylan, Tülay Ceylan, Yaşagül Ceylan, Yaşar Ceylan, Zeynep Özlü, Ahmet Turan Pınar, Aliye Çaykara, Aydın Pınar, Ayhan Işık, Cenan Tokmak, Cenap Tokmak, Erkan Pınar, Fatma Avutmuşlu, Gani Pınar, Gülümser Polat, Hikmet Ceylan, Jale Kaya, Metin Ceylan, Ömer Ceylan, Perihan Polat, Seyit Ceylan, Şerife Mert, Yaşar Ceylan, Zehre Pınar, Ahmet Kaya, Ali Demir, Cafer Demir, Egemen Demir, Emine Çırçır, Esengül Aycan, Eslem Demir, Eymen Demir, Fadime Yeniyapan, Hacı Aycan, Hanife Ceylan, Hatice Kapkın, İbrahim Demir, Kasım Demir, Nazik Ceylan, Ömer Demir, Pakize Pınar, Saliha Demir, Turan Demir, Yaşar Demir, Zarife Demir, Züleyha Çevik, Ayşe Öz, Emine Çırçır, Fadime Koçak, Hamide Çırçır, Melahat Dilmen, Muhuttin Çırçır, Mustafa Çırçır, Nihal Uygur, Orhan Çırçır, Şevki Çırçır, Şule Ceylan, Zekeriya Çırçır, Zeliha Çırçır, Zübeyde Çırçır, Zühal Yuvacı

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 21/03/2024

Basın No: ILN02013797

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