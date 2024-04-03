T.C. SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/1069 Esas

Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Trabzon İli, Sürmene İlçesi Balıklı Mahallesinde kain 515 ada 4,5,6,7 parsel sayılı taşınmaz maliki HASAN KÜÇÜKAHMETOĞLU'nun kimlik bilgileri ve nüfus kayıtları tespit edilemediğinden mirasçıların belirlenememiş olduğu, hak sahiplerinin son ilandan başlamak suretiyle en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını dosyamıza bildirmeleri ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01994363

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