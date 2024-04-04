T.C. ELMADAĞ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

2022/814 ESAS

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak, Kullanmak suçundan 2022/814 esas - 2024/149 karar sayılı 12/03/2024 tarihli HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA DAİR KARAR, Kenan ve Satiye oğlu, 01/01/1993 Elmadağ doğumlu, Ankara, Elmadağ, Yenidoğan nüfusuna kayıtlı, 16*******62 TC nolu BURAK AVCI'ya gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Basın No: ILN02013673

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