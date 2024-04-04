T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/426 Esas 07/03/2024 İLAN TUTANAĞIDavacı NADİRE PAKSOY ile davalı TÜRKOĞLU MALİYE HAZİNESİ vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle;

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;

1-Doğusu: Akif BAĞCI'ya ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, Batısı: Ali ARI ve müştereklerine ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, Kuzeyi: Akif BAĞCI'ya ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ve Güneyi: Uzunsöğüt Mahallesi 861 parsel numaralı taşınmaz ile çevrili, 4993,19 m² yüzölçümlü fıstıklık yer ile,

2-Doğusu: Abdullah PAKSOY'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, Batısı: YOL, Kuzeyi: Fevziye PAKSOY'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, Güneyi: Kısmen Atilla ve Akif PAKSOY'lara ait olduğu söylenen taşınmaz ile kısmen tapulama harici yer olan, 2959,65 m² yüzölçümlü bağ ve fıstıklık yerin NADİRE PAKSOYadınatescili istenilmektedir.

Bu yerleilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrakmüsbitleri ileson ilantarihinden itibaren3 (üç)ayiçerisindemahkememizemüracaatlarıilanentebliğ olunur.

Basın No: ILN02013295

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