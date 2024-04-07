T.C. ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/132 Esas

Mahkememizde görülmektebulunandavacıŞehperİCİR vekili Av Bengü ŞAH GÜVEN tarafından Mahkememizde açılanMirasçılık belgesi istemi davasının verilen ara kararı gereğincemirasçıları bilinmeyen HasanTURGAY ( Halil oğlu)' ınmirasçısı olduğunu ileri sürenlervar ise bu konudakitüm belge ve delilleri ile birlikte1' er ay ara ile 2 defayayınlanacak olan ilanın son ilan tarihinden itibaren engeç 1 yıl içerisindeMahkememize başvurması, aksi taktirde ilgililerinistihkak davası açmak hakları saklı olmak üzereTürk medeni Kanununun594 maddesi gereğince DevletHazinesinin mirasçılığına karar verileceği ilan olunur. 23/11/2023

Basın No: ILN01998054

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