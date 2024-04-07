T.C. KARAKOÇAN İCRA DAİRESİ

2023/30 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 13:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri: Elazığ İl, Karakoçan İlçe, BAHÇECİK Mahalle/Köy, --- Mevkii, 131 Ada, 13 Parsel, Kıymet Takdiri yapılması istenilen ve tamamı borçlu Aziz YILDIZ adına kayıtlı olan söz konusu taşınmaz, Elazığ ili, Karakoçan ilçesi, Bahçecik Köyü sınırları dahilinde yer alan 19.334,59 m2 miktarlı ve " TARLA" vasıflı parseldir. TARLA'nın, yerleşim alanın dışında köy yerleşim yerine kuş uçuşu olarak 1,40 km, köy yoluna 880 metre, ilçe merkezine ise 6,50 km mesafede kalmaktadır. TARLA'nın kuzey sınırında (paftasında bu yolun olduğu ancak zeminde henüz açılmadığı) arazi yolu geçtiği görülmektedir. Tarla vasıflı taşınmazın mahallinde yapılan incelemelerine göre, kısmen sürülü üzerinde arpa ekili olduğu, kısmen ise sürülü-ekiili olmadığı, toprak yapısının killi-kumlu-tınlı yapıda, batı-doğu istikametine %5-9 eğimli yapıda olduğu görüldü. Taşınmazın üç etrafının tarım arazileri ile çevrili olduğu ve çevresinde su kaynağı bulunmayıp susuz tarım yapılabilme özelliğine sahip kolay ulaşılabilir konumda olduğu tespit edilmiştir. Borçluya ait taşınmaz bulunduğu mahal ve mahalledeki emsalleri, konumu, ebatları, ölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyeti, yapılaşma durumu, ulaşım zorluğu ile nitelik ve nicelikleri dikkate alınarak bugünkü piyasa tarla alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın keşif tarihi itibari ile m2birim fiyatının 55,00 TL olduğu tespit edilmiştir. Borçlununu 131 ada 13 parsel no.lu taşınmaz üzerindeki hissesi 1/1 TAM dir. Tarla vasıflı 131 ada 13 nolu parselin toplam kıymeti 1.063.402,45 TL dir., 19.334,59 m2 yüzölçümü, Elazığ İl Karakoçan İlçe Bahçecik Köyü 131/13 Ada/Parsel Karakoçan / ELAZIĞ adresliElazığ İl Karakoçan İlçe Bahçecik Köyü 131/13 Ada/Parsel Karakoçan / ELAZIĞ19.334,59 m2Elazığ ili, Karakoçan ilçesi, Bahçecik Köyü, 131/13 parsel üzerinde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 2024 yılı emlak rayiç değere 90.099,19 TL olup Bahçecik köyünün Belediyemizin Mücavir Alanı dışında kalması nedeniyle imar durumu hakkında bilgi verilememektedir. "denilmektedir.1.063.402,45 TL%10Takyidattaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02016640

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