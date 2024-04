T.C.İSTANBUL 17.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

(DENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2024/164 Esas

DAVACI : SEASPAN HOLDCO LVIII LTD. (Unit 2, 16/F, W668 BldgNos 668 Castle Peak Rd, Cheung Sha Wan, Kln Hong Kong) İZAFETEN "YM WİTNESS" GEMİSİ KAPTANI MENON MANOJ- Evyap Limanı, İzmit'te Gemi'de

VEKİLİ : Av. AHMET CAN BOZKURT - [16321-23381-65579] UETS

DAVALILAR :1- EVYAP DENİZ İŞLETMECİLİĞİ LOJİSTİK VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ - [25999-69894-09421] UETS

2- ARKAS KONTEYNER TAŞIMACILIK A.Ş.'YE İZAFETEN ARKAS DENİZCİLİK VE NAKLİYAT A.Ş. - Liman Caddesi No:38 Arkas Binası Alsancak Konak/ İZMİR

3- ARKAS DENİZCİLİK VE NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ - [25999-02952-19754] UETS

4- MSC MEDITERRANEAN SHIPPING CO S.A.'YA İZAFETEN MSC GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. - Umurbey Mah. 1530 Sokak No:1 Konak/ İZMİR

5- CMA CGM S.A.'YA İZAFETEN CMA CGM DENİZ ACENTELİĞİ A.Ş. - Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Sit. F Blok Apt. No:82 F/25Üsküdar/ İSTANBUL

6- TURKON KONTEYNER TAŞIMACILIK VE DENİZCİLİK ANONİM ŞİRKETİ - Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Turkon Blok No:33 İçkapı No:4 Üsküdar/ İSTANBUL

7- KITA ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - [25989-04450-58155] UETS

8- OCEAN NETWORK EXPRESS TURKEY DENİZCİLİK ANONİM ŞİRKETİ - Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Astorıa No:127/29 Şişli/ İSTANBUL

9- "YM WITNESS" ADLI GEMİNİN 16/3/2024 TARİHİNDE EVYAP LİMANI'NDA UĞRADIĞI DENİZ KAZASI SEBEBİYLE ZARAR GÖREN DİĞER TÜM İLGİLİLER

DAVA : Fon Tesisi

DAVA TARİHİ : 29/03/2024

Davacı Seaspan Holdco Lvııı Ltd. (Unit 2, 16/F, W668 BldgNos 668 Castle Peak Rd, Cheung Sha Wan, Kln Hong Kong) İzafeten "YM WİTNESS" Gemisi Kaptanı Menon Manoj ileDavalılar Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik Ve İnşaat Anonim Şirketi, Arkas Konteyner Taşımacılık A.ş.'ye İzafeten Arkas Denizcilik Ve Nakliyat A.ş., Arkas Denizcilik Ve Nakliyat Anonim Şirketi, Msc Medıterranean Shıppıng Co S.a.'ya İzafeten Msc Gemi Acenteliği A.ş., Cma Cgm S.a.'ya İzafeten Cma Cgm Deniz Acenteliği A.ş., Turkon Konteyner Taşımacılık Ve Denizcilik Anonim Şirketi, Kıta Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Ocean Network Express Turkey Denizcilik Anonim Şirketi, "YM WITNESS" Adlı Geminin 16/3/2024 Tarihinde Evyap Limanı'nda Uğradığı Deniz Kazası Sebebiyle Zarar Gören Diğer Tüm İlgililer arasında mahkememizde görülmekte olan Fon Tesisi davası nedeniyle;

16/03/2024 günü 9704609 IMO numaralı YM WITNESS isimli geminin Evyap Limanında rıhtım vinçlerine çarpması sonucu meydana gelen kaza sebebiyle 1976 tarihli Sözleşmenin 2'nci maddesi kapsamında doğmuş olabilecek tüm deniz alacaklarına karşı geminin yerine geçmek üzere 59.289.848 SDR'nin Türk Lirası karşılığı üzerinden bir banka teminat mektubu sunularak fon tesisi kurulmasına ilişkin dava açılmış olduğundan,

9704609 IMO numaralı YM WITNESS isimli geminin Evyap Limanında rıhtım vinçlerine çarpması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak alacaklıların veya zarara uğrayanların mahkememizin 2024/164 esas sayılı dosyasına yazılı olarak bildirmeleri,

Duruşma Günü: 26/06/2024 günü saat 14:00 olup, yukarıda belirtilen ilgililerin duruşmada bizzat hazır bulunmaları veya vekil ile temsil olunmaları, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02/04/2024

