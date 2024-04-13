Giriş Tarihi: 14.04.2024 00:00
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TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
|1-Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. ve 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 30.04.2024 Salı günü Saat:14:00'da Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
|S.No.
|Pafta
|Ada
|Parsel
|Mahalle
|Miktarı
|Adresi
|İmar Durumu
|Kullanımı
|Tahmini Bedel
|G.teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Usulü
|1
|……
|6042
|5
|Aydınlı(İçmeler) Mah.
|149.00m2
|İçmeler Mahallesi Enise Sokak
|Konut
|İşgalli
|1.341.000.00₺
|40.230.00₺
|30.04.2024
|14:00
|Açık Teklif
|2
|……
|6041
|11
|Aydınlı(İçmeler) Mah.
|225.00m²
|İçmeler Mahallesi Dal Sokak
|Konut
|Boş
|2,025,000.00₺
|60,750.00 ₺
|30.04.2024
|14:00
|Açık Teklif
|3
|……
|6041
|12
|Aydınlı(İçmeler) Mah.
|142.00m²
|İçmeler Mahallesi Dal Sokak
|Konut
|İşgalli
|1,278,000.00₺
|38,340.00 ₺
|30.04.2024
|14:00
|Açık Teklif
|4
|……
|6041
|13
|Aydınlı(İçmeler) Mah.
|233.00m²
|İçmeler Mahallesi Fırat Sokak
|Konut
|Boş
|2,097,000.00₺
|62,910.00 ₺
|30.04.2024
|14:00
|Açık Teklif
|5
|……
|6041
|15
|Aydınlı(İçmeler) Mah.
|299.00m²
|İçmeler Mahallesi Fırat Sokak
|Konut
|İşgalli
|2,691,000.00₺
|80,730.00 ₺
|30.04.2024
|14:00
|Açık Teklif
|6
|……
|6001
|4
|Aydınlı(İçmeler) Mah.
|196.00m²
|İçmeler Mahallesi Esengül Sokak
|Konut
|Boş
|1,862,000.00₺
|55,860.00 ₺
|30.04.2024
|14:00
|Açık Teklif
|7
|……
|213
|2
|Aydınlı Mah.
|4620.00m²
|Aydınlı Mahallesi Zuhal Sokak
|Ticaret+Konut Alanı
|Boş
|57,750,000.00₺
|1,732,500.00₺
|30.04.2024
|14:00
|Kapalı Teklif
|8
|……
|6040
|15
|Aydınlı(İçmeler) Mah.
|241.00m²
|İçmeler Mahallesi Göktürk Caddesi
|Konut
|İşgalli
|2.289.500.00₺
|68.685.00₺
|30.04.2024
|14:00
|Açık Teklif
|2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
|3-Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00₺ karşılığında satın alınabilir.
|4-İçmeler Mah. 6001 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazın 10,41m2 kısmı orman sınırı içerisinde kalmaktadır.
|5-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
|Şirketlerin;
|Şahıslar;
|a)Şartname Dosyası
|a)Şartname Dosyası
|b)İmza sirküleri,
|b)Nüfus cüzdan sureti,
|c)Ticaret odası belgesi,
|c)Yerleşim Yeri Belgesi
|d)Geçici teminat.
|d)Geçici teminat.
|Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir
|Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İlan olunur.
Basın No: ILN02012624
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