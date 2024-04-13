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Giriş Tarihi: 14.04.2024 00:00

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
1-Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. ve 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 30.04.2024 Salı günü Saat:14:00'da Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
S.No. Pafta Ada Parsel Mahalle Miktarı Adresi İmar Durumu Kullanımı Tahmini Bedel G.teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Usulü
1 …… 6042 5 Aydınlı(İçmeler) Mah. 149.00m2 İçmeler Mahallesi Enise Sokak Konut İşgalli 1.341.000.00₺ 40.230.00₺ 30.04.2024 14:00 Açık Teklif
2 …… 6041 11 Aydınlı(İçmeler) Mah. 225.00m² İçmeler Mahallesi Dal Sokak Konut Boş 2,025,000.00₺ 60,750.00 ₺ 30.04.2024 14:00 Açık Teklif
3 …… 6041 12 Aydınlı(İçmeler) Mah. 142.00m² İçmeler Mahallesi Dal Sokak Konut İşgalli 1,278,000.00₺ 38,340.00 ₺ 30.04.2024 14:00 Açık Teklif
4 …… 6041 13 Aydınlı(İçmeler) Mah. 233.00m² İçmeler Mahallesi Fırat Sokak Konut Boş 2,097,000.00₺ 62,910.00 ₺ 30.04.2024 14:00 Açık Teklif
5 …… 6041 15 Aydınlı(İçmeler) Mah. 299.00m² İçmeler Mahallesi Fırat Sokak Konut İşgalli 2,691,000.00₺ 80,730.00 ₺ 30.04.2024 14:00 Açık Teklif
6 …… 6001 4 Aydınlı(İçmeler) Mah. 196.00m² İçmeler Mahallesi Esengül Sokak Konut Boş 1,862,000.00₺ 55,860.00 ₺ 30.04.2024 14:00 Açık Teklif
7 …… 213 2 Aydınlı Mah. 4620.00m² Aydınlı Mahallesi Zuhal Sokak Ticaret+Konut Alanı Boş 57,750,000.00₺ 1,732,500.00₺ 30.04.2024 14:00 Kapalı Teklif
8 …… 6040 15 Aydınlı(İçmeler) Mah. 241.00m² İçmeler Mahallesi Göktürk Caddesi Konut İşgalli 2.289.500.00₺ 68.685.00₺ 30.04.2024 14:00 Açık Teklif
2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
3-Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00₺ karşılığında satın alınabilir.
4-İçmeler Mah. 6001 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazın 10,41m2 kısmı orman sınırı içerisinde kalmaktadır.
5-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin; Şahıslar;
a)Şartname Dosyası a)Şartname Dosyası
b)İmza sirküleri, b)Nüfus cüzdan sureti,
c)Ticaret odası belgesi, c)Yerleşim Yeri Belgesi
d)Geçici teminat. d)Geçici teminat.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

Basın No: ILN02012624

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TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
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