TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1-Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. ve 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 30.04.2024 Salı günü Saat:14:00'da Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.