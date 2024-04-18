Kamp alanı malzemesi satın alınacaktır

ikn : 2024/491874

1-idarenin a) adı : esenler belediyesi gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğü b) adresi : birlik mah. m.akif inan cd. no:6-8 34230 esenler/istanbul c) telefon ve faks numarası : 2124400900 - 2124400976 ç) ihale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) adı : göktürk kamp alanı malzeme alımı işi b) niteliği, türü ve miktarı : göktürk kamp alanı malzeme alımı işi (134 kalem - mobilya, mefruşat, küçük ev aletleri vb mal alımı)

ayrıntılı bilgiye ekap'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) yapılacağı/teslim edileceği yer : esenler belediye başkanlığı gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğü tarafından belirlenen yere teslim edilecektir. ç) süresi/teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacak olup 60 gün içinde malzemeler teslim edilecektir. d) işe başlama tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra iş başlar.

a) ihale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.05.2024 - 11:00 b) ihale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : esenler belediyesi mali hizmetler müdürlüğü ihale şefliği

4.2. ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

esenler belediyesi gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğügöktürk kamp alanı malzeme alımı işi mal alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda ekap üzerinden alınacaktır. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-ihale konusu mal alımın3-ihalenin4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece ekap'tan alınır.4.1.3. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 istekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

5. ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanı ekap üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak ekap üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. teklifler, ekap üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar ekap üzerinden gönderilecektir.

9. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. diğer hususlar:

teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02019477

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