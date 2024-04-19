T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/309 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan davada, Aydın ili, Germencik ilçesi, Çarıklar Mahallesinde, Karayavru mevkiinde bulunan, Doğusu 101 ada 531 parsel, Batısı yol, Kuzeyi 101 ada 614 parsel ve 102 ada 9 parsel, güneyi 171 ada 1 parselde çevrili olan, toplam 2.943,31 m² yüzölçümlü, tapu tescili harici taşınmazın, Hakkı ve Hanife'den olma 01/11/1958 doğumlu Sebahattin AKKAYA adına tescili talep olunmakla; bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişi ya da kişiler var ise işbu ilanın son yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde dava dosyasına dilekçe ile başvurması gerektiği, aksi halde taşınmazda hak iddia eden başkaca kimsenin bulunmadığının kabul edileceği hususu İHTAR ve İLAN olunur.

Basın No: ILN02019828

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