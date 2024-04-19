T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/1372

KARAR NO : 2023/416

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26.03.2024 tarihli ilamı ile sanık ŞUAYP GÖKTEGÜN hakkında 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Müşteki ELHAM AL MOHAMAD, (Mohamad ve Fethiye kızı, 1961 lübnan doğumlu, Lübnan vatandaşı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.18.04.2024

Basın No: ILN02019820

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