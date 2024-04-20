T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO:2016/371

KARAR NO:2024/85

SANIK :YUSUF AKTAN- Ali ve Elvide oğlu, 31/07/1989 ŞİŞLİ doğumlu, GİRESUN, MERKEZ, Pınarçukuru mah/köy nüf. kayıtlı. Yeşilpınar Mah. Çiçeksuyu Cad. No:60 İç Kapı No: 1 Eyüp/ İst.

Mahkememizin 27/02/2024 tarih ve 2016/371 esas, 2024/85 karar sayılı ilamı ile sanık YUSUF AKTAN hakkında Hırsızlık suçundan TCK'nın 141/1, 53/a,c,d,e, 56/6 mad. uyarınca 1 YILHAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere kendisine en yakın Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe yada zabıt katibine -tutanağa geçirilmek kaydıyla- beyanda bulunulmak suretiyle İSTİNAF KANUN YOLU açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceğine dair karar verildiği hususlar ilanen tebliğ olunur.18/04/2024

Basın No: ILN02020510