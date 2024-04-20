T.C. KAYSERİ 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/262

KARAR NO : 2023/404

Mahkememizin 2022/262 Esas sayılı dosyasında sanıklar CİHAN DADAŞ veAYKUT SEFA TEZCAN hakkında Özel Hayatın Gizliliğini İhlali Müstehcenlik Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Santaj Kişinin Özel Hayatına İlişkin Görüntüleri İfşa Etme suçlarından yapılan yargılama neticesinde Sanık CİHAN Hakkında Özel Hayatın Gizliliğini İhlali ve Müstehcenlik suçlarından BERAAT Sanık AYKUT SEFA Hakkında Reşit Olmayanla Cinsel İlişki,Santaj, Mühtehcenlik suçlarından beraat, Kişinin Özel Hayatına İlişkin Görüntüleri ifşa etmesuçundan 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, ancak Ahmet ve Heyfe kızı, 08/08/2003 HALEP doğumlu,Müşteki YASEMİN ELRAGYAN' nunmernis adresinin bulunmadığıve dosyadaki adreslerinden Müştekiye kararın tebliği edilemediğinden 5201 sayılı Tebligat Kanununun 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak CMK'nın ilgili maddeleri gereğince 7 gün içerisinde olağan kanun yollarına başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş olacağı ilanen tebliğ olunur. 28/03/2024

Basın No: ILN02020694