T.C. KAYSERİ 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.12765881-2023/40-Ceza Dava Dosyası 20.03.2024

Konu : İLAN

Resmi belgede sahtecilik suçundan Mahkememizin22/12/2023 tarih 2023/40 esas ve 2023/1134 karar sayılı kararıyla sanık SAFİ ALRAHMAN hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, tüm aramalara rağmen sanığın adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02020693