T.C. SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/1287 Esas 15/03/2024

Konu : Gerekçeli kararın hüküm kısmının ilanen tebliği İ L A N

Davacı , ŞEVKİ TARIM ileDavalılar , EBRU AKKALIN, ESRA BOZBAY, GÜLTEN ÇAM, SERCAN AKKALIN, SÜLEYMAN AKKALIN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası sonucunda mahkememizce verilen GEREKÇELİ KARARIN HÜKÜM kısmının, daha önce kendisine İLANEN TEBLİGAT yapılan davalı (34907150728 TC KİMLİKnumaralı Hamit ve Gülseren oğlu 19/11/1988 d.lu ) SERCANAKKALIN'a ilan metninin gazetede yayınlandığıtarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılmasınakarar verilmekleaşağıda hüküm kısmıyer alan gerekçeli karar İLANEN TEBLİĞolunur.

HÜKÜM: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

Davanın KABULÜ ile;

1-A)Samsun ili, Atakum ilçesi, Balaç mah., 9364 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm yükümlülükleri ile birlikte satılarak giderilmesine, satış işlemlerinin İİK'nun hükümlerine göre ve umuma açık artırma suretiyle yapılmasına,

B) Satış bedelinin tapu kaydında gösterilen paylar oranında taraflara verilmesine,

2-Satış memuru olarak Samsun Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun tayinine,

3-Satış bedeli üzerinden %011,38 oranında karar ve ilam harcının taraflardan hisseleri oranında tahsili ile hazineye irad kaydına (davacı tarafça peşin verilen harcın mahsubuna),

4-Davacı tarafından ödenen 59,30-TL peşin harç, 27,20-TL başvurma harcı, 1.912,35-TL keşif harcı, 5.003,64-TL bilirkişi ücreti, 470,00-TL araç ücreti, 751,00-TL yurt dışı tebligat harcı, 3.068,00-TL ilan ücreti, 73,70‬-TL posta ve tebligat gideri olmak üzere toplam 11.365,19‬-TL yargılama giderinin davalılardan tapu kaydında gösterilen paylar oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

5-Hüküm tarihi itibariyle alınması gerekli 427,60-TL peşin harcın başlangıçta yatırılan 59,30-TL harcın mahsubu ile 368,3‬0‬-TL eksik harcın taraflardan tapu kaydında gösterilen paylar oranında alınarak hazineye irat kaydına,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanan 17.400,00-TL maktu vekalet ücretinin davalılardan tapu kaydında gösterilen paylar oranında hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

7-HMK'nun Gider Avansı Tarifesinin 5.maddesi gereğince yatırılan gider avans bakiyesinin karar kesinleştiğinde davacılar tarafından hesap numarası bildirildiğinde bu hesaba yazı işleri müdürünce yatırılması, bildirilmediğinde masrafı avanstan karşılanmak kaydı ile PTT aracılığı ile davacılara iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6100 sayılı Yasanın HMK'nun 341. ve devamı maddeleri gereğince (2 hafta) içerisinde mahkememize veya bulundukları yer emsal mahkemeye verilecek dilekçe veya sözlü İstinaf beyanının zabıt katibince tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.08/02/2024

Basın No: ILN02019424

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