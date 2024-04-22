T.C. ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/63

DAHİLİ DAVALI: DURSUN HAN- Mehmet oğlu 1977 doğumlu

Davacı Bekir Çağlar tarafından Dursun Han ve diğer davalılar aleyhine Çankırı İli Yapraklı İlçesi Yukarıöz Köyü 210 ada 10 parsel lehine açılan geçit hakkı davasında, Dursun Han'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Fen bilirkişiler tarafından 23/06/2023 tarihli rapor dosyaya sunulmuş olup 5 farklı alternatif geçiş güzergahı belirlenerek 4 nolu alternatifin daha uygun olacağı kanaati rapor edilmiştir. Bilirkişi teknik heyeti tarafından da 21/07/2023 tarihli rapor sunulmuş olup alternatif güzergahlar için bedel değerlendirmesi yapılmış, 4 nolu alternatifin en ekonomik olduğu ve kullanılması gereken alanın en az olduğu değerlendirilmiş, 4 nolu alternatif yol için 47.855,54 TL bedel değerlemesi yapılmıştır. Bilirkişi raporlarının tamamı dosyamız içerisinde mevcut olup bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02020381

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