T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/425 Esas

KARAR NO : 2024/6

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16/01/2024 tarihli ilamı ile Sanık müdafileri Av. Mert Bayraktar, Av. Emre Akyürek, Av. Mustafa Deniz Keskin, Av. Ahmet Yalçınkaya, ile sanıklar Ibrohim Sadykov ve Fakhrıddın Lıtfulloev'in istanaf dilekçeleri Müşteki Sunnatullo ve Nıgora oğlu, 12/01/1995 doğumlu, Özbekistan nüfusuna kayıtlı SHOKHJAKHON PULATOV'un deport edilmesi,Müşteki Shavkat Nematovı ve Mahbura oğlu 06/09/182 D.li Özbekistan nüfusuna kayıtlı SHAVKAT KUBRONOV'anın da yurt dışına çıkış yapmaları ve tebliğe yarar adresleri bulunmaması nedeniyle tebliğ edilememiş olmakla,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Karar ile Sanık müdafileri Av. Mert Bayraktar, Av. Emre Akyürek, Av. Mustafa Deniz Keskin, Av. Ahmet Yalçınkaya, ile sanıklar Ibrohim Sadykov ve Fakhrıddın Lıtfulloev'in istanaf dilekçelerinin Yurt Genelinde yayın yapan 50.000 Üstü bir gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde bir defaya mahsus İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.04.2024

Basın No: ILN02021507

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