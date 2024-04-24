T.C. ANTALYA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/413 Esas

KARAR NO : 2023/182

Dahili davalı Adnan ÇAMDALI(TC:519*****748)'nın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilememesi nedeniyletebligat yapılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen 23/03/2023 tarihli kararında;

A)Davanın kabulü ile;

1-14.454,03TL'nin 23/12/2019 tarihinden itibaren,

2-1.160,11TL'nin 13/12/2019 tarihinden itibaren,

3-1.100,00TL'nin 09/01/2020 tarihinden itibaren,

3-5.000,00TL'nin 01/11/2019 tarihinden itibaren,

4-7.650,95TL'nin 21/01/2020 tarihinden itibaren,

5-7.219,95TL'nin14/10/2019 tarihinden itibaren,

6-7.700,53TL'nin 14/10/2019 tarihinden itibaren,

7-14,00TL'nin 14/10/2019 tarihinden itibaren,

8-2.000,00TL'nin 02/07/2019 tarihinden itibaren,

9-2.183,59TL'nin 27/11/2019 tarihinden itibaren,

10-6.727,55TL'nin 22/01/2020 tarihinden itibaren,

11-23.320,48TL'nin 13/11/2019 tarihinden itibaren,

12-6.679,52TL'nin 13/11/2019 tarihinden itibaren,

13-3.193,70TL'nin 27/01/2020 tarihinden itibaren,

14-8.000,00TL'nin 11/09/2019 tarihinden itibaren,

15-1.250,00TL'nin 07/01/2020 tarihinden itibaren,

16-472,99TL'nin 05/12/2019 tarihinden itibaren,

17-7.270,44TL'nin 13/01/2020 tarihinden itibaren,

18-6.943,70TL'nin29/01/2020 tarihinden itibaren,

19-2.000,00TL'nin 08/11/2019 tarihinden itibaren,

20-593,70TL'nin 03/01/2020 tarihinden itibaren,

21-855,48TL'nin 11/10/2019 tarihinden itibaren,

22-6.000,00TL'nin 30/07/2019 tarihinden itibaren,

23-10.000,00TL'nin 08/08/2019 tarihinden itibaren,

24-10.000,01TL'nin 02/10/2019 tarihinden itibaren,

25-10.000,00TL'nin 22/07/2019 tarihinden itibaren,

26-10.000,00TL'nin 26/08/2019 tarihinden itibaren,

27-10.000,00TL'nin 09/09/2019 tarihinden itibaren,

İşleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

İlanen tebligat yapılmasına karar verilen Adnan ÇAMDALI'ya ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı işbu karar tebliğ yerine kaim olmak üzere İLANEN tebliğ olunur. 19/04/2024

Basın No: ILN02021668

#ilan.gov.tr