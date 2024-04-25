T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 26.04.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 00:33
ESAS NO : 2024/59
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen; Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Gökçeli Mah./Köyü., 122 ada 7 parsel sayılı taşınmazın davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2024/59 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02021045
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