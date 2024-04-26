T.C. İNEGÖL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLAMAT VE İNFAZ BÜROSU

Sayı : 2024/350 CBS İlam Dosyası

İ L A N

SANIK :MEHMET ALİ GÖKDEMİR - 13204217976, Ali ve Emine oğlu, 28/01/1988 Polatlı doğumlu,

HÜKMÜ VEREN MAHKEME : İnegöl 1. İcra Ceza Mahkemesi

HÜKMÜN TARİH VE NUMARASI : 19/07/2023 gün 2022/141 esas 2023/122 karar

VERİLEN ADLİ PARA CEZASI :142.330,00-TL

Yukarıda kimliği yazılı hükümlüye tebligat yapılamadığı ve adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Mad. Ve 31 mad. gereğince bu ödeme emrinin gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 30 gün sonra ödeme emrinin kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 24/04/2024

Basın No: ILN02022413

#ilan.gov.tr