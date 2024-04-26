T.C. İNEGÖL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLAMAT VE İNFAZ BÜROSU

Giriş Tarihi: 27.04.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 00:43
Sayı : 2024/350 CBS İlam Dosyası
İ L A N
SANIK :MEHMET ALİ GÖKDEMİR - 13204217976, Ali ve Emine oğlu, 28/01/1988 Polatlı doğumlu,
HÜKMÜ VEREN MAHKEME : İnegöl 1. İcra Ceza Mahkemesi
HÜKMÜN TARİH VE NUMARASI : 19/07/2023 gün 2022/141 esas 2023/122 karar
VERİLEN ADLİ PARA CEZASI :142.330,00-TL
Yukarıda kimliği yazılı hükümlüye tebligat yapılamadığı ve adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Mad. Ve 31 mad. gereğince bu ödeme emrinin gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 30 gün sonra ödeme emrinin kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 24/04/2024
Basın No: ILN02022413
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