ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 29.04.2024 00:00
İSTANBUL DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|İKN
|:
|2024/538797
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|b) Adresi
|:
|Büyükdere Caddesi No:265 34398 Maslak SARIYER/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2122625756 - 2122625179
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILACAK 1 ADET PROJE ÇALIŞMASI İÇİN HİZMET ALIMI İŞİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|1 ADET PROJE ÇALIŞMASI İÇİN HİZMET ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İSTANBUL
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihinden itibaren 7(Yedi) aydır
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|10.05.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ "ERGUVAN TOPLANTI SALONU" SARIYER/İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.
BENZER İŞ OLARAK : Orman Mühendisliği Teknik Denetim ve Kontrolörlük Hizmet Alım işleri faaliyet konuları kapsamında yapılan her türlü proje hizmetleri kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Basın No: ILN02023712
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