T.C. VAN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kanuni ikametgâh sahibi olmak. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek. Tüzel kişiler noter tasdikli imza sirküleri veya beyannamesi. Bağlı bulunduğu Odaya ait kayıt belgesi. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi. Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3'ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu 2886 sayılı yasaya göre aranacaktır. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. İhale kararının tebliğinden itibaren ihale bedelleri on beş (15) gün içinde peşin olarak YİKOB hesaplarına ödeme yapılır. Satış bedeli üzerinden yasal oranda KDV, sözleşme ve karar pulu damga vergisi ve tapudan kaynaklı bütün vergi ve harçlar vb. giderler alıcıya aittir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

TAŞINMAZ SATIŞ İLANIMülkiyeti Van Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Van İli Edremit İlçesi Eskicami Mahallesi Ada 669, Parsel 1'de kayıtlı 19.313,50 m²'lik 2886 Sayılı yasanın 37.'nci maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle satılacaktır.a. Van İli Edremit İlçesi Eskicami Mahallesi Ada 669, Parsel 1'de kayıtlı 19.313,50 m²'lik taşınmazın Muhammen bedeli14.400.000,00 TL (KDV vb. diğer vergiler hariç)a.1 Geçici teminat miktarı 432.000,00 TL olarak belirlenmiştir.Ada 669, Parsel 1'de kayıtlı taşınmazın satışı 23.05.204 Perşembe Günü saat 10:00' de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Biriminden veya http://www.van.gov.tr/yikob internet adresinden alınabilir.İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Birimine müracaatları ilan olunur.

Basın No: ILN02023345

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