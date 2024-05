İSTANBUL 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/91

KARAR NO : 2023/396

DAVALI : İSMAİL KAYHAN Aksaray Merter Sitesi Altınyıldız Apt No: 7/B Fatih/ İSTANBUL

Davacı ÜMİT ERBAŞ aleyhine mahkememizde açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

DAVANIN KABULÜNE karar verildiği, kararın Fatih Tapu Müdürlüğünce istinaf edildiği, dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adres yetersiz olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından GEREKÇELİ KARAR ve İSTİNAF BAŞVURUDİLEKÇESİ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07/03/2024

Basın No: ILN02025339

