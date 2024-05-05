T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/513 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin;

2022/513 Esas sayılı dosyasından Davalı MEHMETALİ GÜN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi, 235 Ada 11 parsel sayılı taşınmazın13441,13 m² 'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.. 30/04/2024

Basın No: ILN02026967

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