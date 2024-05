T.C. İSTANBUL 41. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/367 Esas

KARAR NO : 2024/62

Sanık Berat Kol hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/02/2024 tarihli ilamı ile Kasten Öldürme (Teşebbüs) suçundan 12 Yıl Hapis cezasına hükmedilmiş olup,Barros ve Pavla oğlu, 19/12/1994 ANGOLA doğumlu MÜŞTEKİ RİCARDO SAMBA DA SİLVA tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ile Sanık müdafine ait istinaf süre tutum ve gerekçeli istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve Sanık müdafine ait istinaf süre tutum ve gerekçeli istinaf dilekçelerinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.05.2024



Basın No: ILN02026954

