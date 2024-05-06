T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

2023/12400 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:50

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 1084 Ada, 44 Parsel, 4 Nolu Bağımsız BölümAdresi : Hacıbey Mahallesi 362 Sokak Armakent Sitesi C Blok No: 85/4Yahşihan / KIRIKKALEYüzölçümü : 8.218,06 m2Arsa Payı : 12600/2876321İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam Konut imar alanlıdır.E:2.75, Hmaxz45.50 imar özelliklerine sahiptir.Kıymeti : 3.050.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02027105

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