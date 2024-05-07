T.C. ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.65139935-2021/733-Ceza Dava Dosyası İLAN METNİKullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan Mehmet ve Emel oğlu. 10/02/1989 Cidde Suudiarabistan doğumlu, sanık Abdullah Binicioğlu hakkında Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan2 YIL hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı tck.nun 58/2-6-7. maddesi uyarınca hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verildiği,İş bu kararın tüm aramalara rağmen sanık Abdullah Binicioğlu'nun adresi tespit edilemediği ve tebliğ edilemediğinden karar tebliği yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten sonra 7 günlüky asal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.29.04.2024

Basın No: ILN02027735

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