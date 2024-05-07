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Giriş Tarihi: 08.05.2024 00:00

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2023/11 Tereke Satış 04/05/2024 Konu : İİK 182TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE
TASFİYENİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN
MÜTEVEFFA (MURİS) : NACİ SAĞDIÇ (TC 20159110818)
SON YERLEŞİM YERİ :Hızırtepe Mah. Nilay Sok. No:9/2 Adapazarı SAKARYA
Yukarıda yerleşim yeri yazılı Naci SAĞDIÇ hakkında Sakarya 2 Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/03/2017 tarih ve 2017/466 esas, 2017/474 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre TASFİYESİ KARARININ KALDIRILMASINA, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

Basın No: ILN02027612

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T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
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