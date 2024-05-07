T.C. ŞANLIURFA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1357 Esas 24/01/2024 Konu : İLANİ L A N

Mardin İli Savur İlçesi Sancaklı Mah. nüfusuna kayıtlı Bedri ve Emine'den olma 01/07/1987 Şanlıurfa doğumlu 48787795016 T.C. kimlik numaralı Pervin AYAS'ın kayıp olduğu,kendisinden bu zamana kadar haber alınamadığı, gaipliğine karar verilmesi istenilen Pervin AYAS hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2022/1357 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde Pervin AYAS hakkında gaiplik kararı verileceği ilanen tebliğ olunur.24/01/2024

Basın No: ILN02027606

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