T.C.

ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/20 SATIŞ

TAŞINMAZLARINGAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 10:01

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 10:30

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 11:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 11:30

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.17/03/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilensayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmazın hali hazırda ekili olduğu, Gösterilen parsel üzerinde yapılan incelemede parselin toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 1-3, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,1.sınıf tarım arazisi vasfında oldukları olduğu gözlemlenmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11/03/2024 tarih 47562 sayılı cevabi yazısında;Taşınmazın idarelerinde imar planı bulunmadığı belirtilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 21/03/2024 tarih 66530 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın imar dışı olup, Belediyemiz mücavir alan sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.6.937,85 m24.856.495,00 TL(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)Tapu kaydındaki gibidir.17/03/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilensayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmazın toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 2-4, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,1.sınıf tarım arazisi vasfında oldukları olduğu gözlemlenmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11/03/2024 tarih 47562 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın idarelerinde imar planı bulunmadığı belirtilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 21/03/2024 tarih 66530 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın imar dışı olup, Belediyemiz mücavir alan sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.2.588,21 m21.682.336,50 TL(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)Tapu kaydındaki gibidir.17/03/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilensayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde yapılan incelemede parsellerin toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 5-7, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,2.sınıf tarım arazisi vasfında oldukları olduğu gözlemlenmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11/03/2024 tarih 47562 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın idarelerinde imar planı bulunmadığı belirtilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 21/03/2024 tarih 66530 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın imar dışı olup, Belediyemiz mücavir alan sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.5.076,50 m26.091.200,00 TL(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)Tapu kaydındaki gibidir.17/03/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilensayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde yapılan incelemede hali hazırda ekili olmadığı, sınırlarında 15 yaş üstü 2 adet dut ağacı ile 15 adet ceviz ağacının dikili olduğu, Parselin toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 1-3, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,1.sınıf tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın üzerindeki meyve ağaçlarının değeri: 79.241,67 TL, Taşınmazın değeri: 2.487.372,00 TL'dir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11/03/2024 tarih 47562 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın idarelerinde imar planı bulunmadığı belirtilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 21/03/2024 tarih 66530 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın imar dışı olup, Belediyemiz mücavir alan sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.2.072,81 m22.566.613,57 TL(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)Tapu kaydındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02028192

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