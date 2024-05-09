Örnek No:55*
T.C.
ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/20 SATIŞ
TAŞINMAZLARINGAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/20 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
17/03/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Cip Köyü Köm Önü mevkii 105 Ada 3 Parsel
sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmazın hali hazırda ekili olduğu, Gösterilen parsel üzerinde yapılan incelemede parselin toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 1-3, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,1.sınıf tarım arazisi vasfında oldukları olduğu gözlemlenmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11/03/2024 tarih 47562 sayılı cevabi yazısında;Taşınmazın idarelerinde imar planı bulunmadığı belirtilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 21/03/2024 tarih 66530 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın imar dışı olup, Belediyemiz mücavir alan sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.
Yüzölçümü :
6.937,85 m2 Kıymeti :
4.856.495,00 TL
KDV Oranı : %10
(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 10:01
17/03/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi CipKöyü Değirmen Yolu Üstü mevkii 114 Ada 66 Parsel
sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmazın toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 2-4, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,1.sınıf tarım arazisi vasfında oldukları olduğu gözlemlenmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11/03/2024 tarih 47562 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın idarelerinde imar planı bulunmadığı belirtilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 21/03/2024 tarih 66530 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın imar dışı olup, Belediyemiz mücavir alan sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.
Yüzölçümü :
2.588,21 m2 Kıymeti :
1.682.336,50 TL
KDV Oranı : %10
(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 10:30
17/03/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Cip Köyü Karayazı mevkii 187 Ada 11 Parsel
sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde yapılan incelemede parsellerin toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 5-7, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,2.sınıf tarım arazisi vasfında oldukları olduğu gözlemlenmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11/03/2024 tarih 47562 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın idarelerinde imar planı bulunmadığı belirtilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 21/03/2024 tarih 66530 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın imar dışı olup, Belediyemiz mücavir alan sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.
Yüzölçümü :
5.076,50 m2 Kıymeti :
6.091.200,00 TL
KDV Oranı : %10
(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 11:00
17/03/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Cip Köyü Bahçealtı mevkii 192 Ada 8 Parsel
sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde yapılan incelemede hali hazırda ekili olmadığı, sınırlarında 15 yaş üstü 2 adet dut ağacı ile 15 adet ceviz ağacının dikili olduğu, Parselin toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 1-3, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,1.sınıf tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın üzerindeki meyve ağaçlarının değeri: 79.241,67 TL, Taşınmazın değeri: 2.487.372,00 TL'dir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11/03/2024 tarih 47562 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın idarelerinde imar planı bulunmadığı belirtilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 21/03/2024 tarih 66530 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın imar dışı olup, Belediyemiz mücavir alan sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.
Yüzölçümü :
2.072,81 m2 Kıymeti :
2.566.613,57 TL
KDV Oranı : %10
(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 11:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02028192
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