T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

%16,75

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR S.N Cinsi Mahalle Ada

Parsel İmar Durumu KDV Muhammen Bedel

(TL) Geçici Teminat

(TL) İhale Saati 1 Arsa Y. Beyazıt 758/132 Ticaret Alanı

Taks: 0,60 / Kaks: 2,40 / Yençok: 20,00 m. / 5 Kat / İfraz Yapılamaz.

Otel yapılmak istenilmesi durumunda; Taks: 0,60 dahilinde, Kaks aranmayacaktır, yençok: yapı yüksekliği ve çatı ile çatıdaki tüm imalatlar dahil (mania kodu) 967 m. yi geçemez, ifraz yapılamaz.

Plan Notu: Ticaret Alanında; Otel ve/veya diğer ticari tesisler yapıldığı her durumda, en az 3.000 m2 lik emsal değeri üzerinden belirlenmiş olan inşaat alanını sağlamak şartıyla, bağımsız bir fonksiyon oluşturacak, sosyal ve kültürel tesis yapılması zorunludur. (25.000,35 m²) %10 700.000.000,00 21.000.000,00 10.40 2 Arsa E. Çelebi 655/25 TİCK (Ticaret-Ayrık-Konut) Alanlarında Otel Vb. Konaklama Tesisleri Yapılabilir.

6 Kat / Yençok: 20,00 m. / Taks: 0,45 / Kaks: 1,80

(20.382,95 m²) %10 550.000.000,00 16.500.000,00 10.50

İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.

Konusu: Satış İhalesi1.Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.2.İhale Tarihi / Günü / Saati: 21 Mayıs 2024 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde3.İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı T.C. Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:24.Pazarlık Süresi: İhale günü satılmayan ARSALAR; kanuni süre olan -15- gün boyunca ihalede kalacaktır. Muhammen bedelin altına düşmemek kaydıyla 15 gün boyunca Encümenin toplandığı günler (Mücbir sebep harici Salı ve Perşembe) ihale süreci devam edecek olup, 15 gün içinde satılmazsa ihaleden kaldırılacaktır.5.ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:5.1.Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.5.2.Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50'si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri Belediye adına 1'inci derece 1'inci sıra ipotek yapılarak yıllıkvade farkı (gün bazında) kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim uygulanmaz.)6.VERGİ, HARÇ VS. HK.:6.1.KDV oranları ihale ilan tarihinde ilgili kanunda geçerli olan oranlar baz alınarak belirlenmiştir. İlgili kanunda değişiklik yapılması durumunda ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükteki ilgili kanunda geçen oranlar geçerli olacaktır.6.2.Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir.6.3.KDV tutarı, vadeli ödemelerde vade farkı hesaplanıp çıkan toplam satış bedeli üzerinden hesaplanır.7.İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):7.1.Gerçek kişiler için:7.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,7.1.2.Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,7.1.3.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,7.1.4.İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,7.1.5.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,7.1.6.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri,7.2.Tüzel kişiler için:7.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi7.2.2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,7.2.3.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,7.2.4.Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,7.2.5.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,7.2.6.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,7.2.7.İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,7.2.8.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç 10.00' a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37, 38, 39 ve 40'ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir."Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, ihale katılım formunda yazılı olan adresime yapılabilir.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Basın No: ILN02029635

#ilan.gov.tr