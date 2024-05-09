T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 10.05.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 00:10
|2024/86
SAİME ODUNCU
|Mersin İli Mut İlçesi Dere Mah. 107 ada 45 parsel,
Mersin ili Mut ilçesi Dere Mahallesi, 131 ada 2 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Dere Mahallesi, 108 ada 5 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
45 parsel= 274,08 m² irtifak hakkı
2 parsel= 29,16 m² mülkiyet hakkıve 418,68 m² irtifak hakkı
5 parsel= 699,92 irtifak hakkı
Toplam Bedeli:
45 parsel= 1.686,99 TL
2 parsel=3.089,86 TL
5 parsel=4.416,90 TL
|2024/84
ELA DERELİ
NAHİT İMAMOĞLU
NAHİTTİN MUTLU
SEVDAGÜL DERELİ
SULTAN YAĞMUR DERELİ
ZEYNEP DERELİ
|Mersin ili Mut ilçesi Dere Mah. 107 ada 73 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
2.096,57 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli: 6.373,55 TL
|2024/146
EVSER YILDIZ
HÜSEYİN YILDIZ
KEMAL SERTAN YILDIZ
KEVSER YILDIZ
|Mersin İli Mut İlçesi Pamuklu Mah. 110 ada 352 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
825,94 m²irtifak hakkı
Toplam Bedeli:7.016,13 TL
|2024/150
AYŞE ÖZKAN
|Mersin İli Mut İlçesi Çömelek Mah. 120 ada 34 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
69,52 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:205,36 TL
|2024/144
MEHMET EŞKİN
|Mersin İli Mut İlçesi Çömelek Mah. 120 ada 17 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
634,68 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:2.008,17 TL
|2024/115
ŞENGÜL ŞAN TOPUZ
|Mersin İli Mut İlçesi Karacaoğlan Mah.ada 114 ada 11 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
594,54 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:2.211,51 TL
|2024/160
YADİGAR GÖKCE
|Mersin İli Mut İlçesi Narlı Mah.ada 116 ada 8 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
16,60 m² mülkiyet hakkı ve 3.197,59 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:19.973,43 TL
|2024/104
HATİCE ADA
|Mersin İli Mut İlçesi Çömelek Mah. 101 ada 340 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
6,76 m² mülkiyet hakkı ve 1.510,42 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:5.682,52 TL
|2024/66
HALİL AKDOĞAN
|Mersin İli Mut İlçesi Çömelek Mah. 101 ada 321 parsel
Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mah. 118 ada 5 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
321 parsel=6,37 m² mülkiyet hakkı ve 473,89 m² irtifak hakkı
5 parsel=11,54 m² mülkiyet hakkı ve 678,20 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:
321 parsel=1.786,58 TL
5 parsel=2.592,72 TL
|2024/126
HÜSEYİN ÇELİK
ÖMER ÇELİK
SAİM ÇELİK
SAYİME ŞAVK
ŞAHİN ÇELİK
ZELİHA ÇELİK
|Mersin İli Mut İlçesi Karacaoğlan Mah.ada 114 ada 24 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
900,31 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:3.344,,47 TL
|2024/75
SIRRI ÖZKAN
|Mersin İli Mut İlçesi Narlı Mah. 104 ada 118parsel
Mersin ili, Mut ilçesi, Narlı Mah. 104 ada 119parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
118 parsel=847,15 m² irtifak hakkı
119 parsel=12,60 m² mülkiyet hakkı, 454,31 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli
118 parsel=5.214,30 TL
119 parsel=3.017,91 TL
|2024/74
AHMET DURAN ÖZKAN
|Mersin İli Mut İlçesi Narlı Mah. 104 ada 120 parsel
Mersin ili, Mut ilçesi, Narlı Mah. 104 ada 121 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
120 parsel=517,43 m² irtifak hakkı
121 parsel=495,39 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:
120 parsel=3.184,84 TL
121 parsel=3.049,18 TL
|2024/76
VELİ BAKİ
|Mersin İli Mut İlçesi Dere Mah. 102 ada 8 parsel
Mersin İli Mut İlçesi Dere Mah. 101 ada 11 parsel
Mersin İli Mut İlçesi Dere Mah. 101 ada 5 parsel
Mersin İli Mut İlçesi Dere Mah. 104 ada 3 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
8 Parsel=69,82 m² irtifak hakkı
11 parsel=187,64 m² irtifak hakkı
5 parsel=188,72 m² irtifak hakkı
3 parsel= 154,68 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:
8 parsel=205,10 TL
11 parsel=1.154,94 TL
5 parsel=1.161,59 TL
3 parsel=950,84 TL
|2024/65
İSMAİL ÇEVİK
|Mersin İli Mut İlçesi Kayabaşı Mah. 101 ada 169 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
126,06 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:783,90 TL
|2024/64
YAKUP SİNAN
|Mersin İli Mut İlçesi Çakallı Mah. 101 ada 254 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
316,11 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli: 933,91 TL
|2024/60
KADİR NAZLI
|Mersin İli Mut İlçesi Çınarlı Mah. 120 ada 91 parsel
Mersin ili Mut ilçesi Çınarlı Mah. 120 ada 88 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
91 parsel=2.051,38 m² irtifak hakkı
88 parsel=417,95 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli
91 parsel=12.072,24 TL
88 parsel=1.346,29 TL
|2024/145
DOĞAN YILDIZ
|Mersin ili, Mut ilçesi, Pamuklu Mah. 110 ada 357 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
20,10 m² mülkiyet hakkı, 1.882,11 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli: 16.575,46 TL
|2024/124
ARİF AYDIN
ESMA GÜLER OLCAYCAN
MAKBULE KARADAĞ
RABİA MERSİNLİ
SAFİYE DİK
SEVGİ KEKLİK
SEYFİ SANDAL
|Mersin ili, Mut ilçesi,Karacaoğlan mahallesi, 108 ada 21 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüz ölçümü
9,52 m² mülkiyet hakkı ve 793,06 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:TL
|2024/166
HASAN ŞAHİN
|Mersin ili, Mut ilçesi, Pamuklu Mah. 105 ada 21 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüz ölçümü
370,18 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli: 2.278,50 TL
|2024/136
ORHAN YILDIZ
|Mersin ili, Mut ilçesi, Karacaoğlan Mah.ada 115 ada 75 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüz ölçümü
288,90 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:851,82 TL
|2024/214
FARHİYE ÇOLAK
|Mersin ili, Mut ilçesi,Çakallı Mah. 101 ada 296 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüz ölçümü
305,77 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:2.597,43 TL
|2024/106
HAZİM ADA
|Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mah.ada 101 ada 358 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüz ölçümü
432,48 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli: 2.414,59 TL
|2024/135
SELAMİ SERTEN
|Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mah.ada 102 ada 1114 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüz ölçümü
360,24 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:1.334,96 TL
|2024/125
ALİ GÜNDÜZ
|Mersin ili, Mut ilçesi, Karacaoğlan Mah.ada 116 ada 16 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüz ölçümü
8,89 m² mülkiyet hakkı
1.556,93 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli: 5.098,15 TL
|2024/204
DURHASAN RÜZGAR
|Mersin ili, Mut ilçesi,Çınarlı Mah. 118 ada 11parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
198,97 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli: 641,40 TL
|2024/196
HALİME GÜRSES
|Mersin ili, Mut ilçesi,Çınarlı Mah. 101 ada 263parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
26,49 m² mülkiyet hakkı ve 478,82 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:3.413,04 TL
|2024/164
ORHAN ÖZKAN
|Mersin ili, Mut ilçesi, Narlı Mah.ada 116 ada 3 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
1.467,17 m²
Toplam Bedeli:9.030,58 TL
|2024/165
HANİFE YILDIZER
|Mersin ili, Mut ilçesi, Pamuklu Mah.ada 110 ada 89 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
741,97 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:4.613,93 TL
|2024/174
ALPARSLAN ÖZKAN
|Mersin ili, Mut ilçesi, Narlı Mah. 116 ada 2 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
29,81 m² mülkiyet hakkı, 891,65 m² irtifak hakkı,
Toplam Bedeli:6.012,44 TL
|2024/176
HAKAN SUNAY
|Mersin ili, Mut ilçesi, Pamuklu Mah.110 ada 154 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
789,48 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:4.859,33 TL
|2024/185
ALİME KİZİR
|Mersin ili, Mut ilçesi, Kürkçü Mah. 112 ada 326 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
26,52 m² mülkiyet hakkı 280,00 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli: 2.314,81TL
|2024/186
MESUT İLHAN
2024/194
ALİ ÇAKALLI
ARIKAN ÇAKALLI
AYLA MUTLU
AYŞE NAZ
NEJLA KÖSE
|Mersin ili, Mut ilçesi, Kürkçü Mah. 112 ada 327 parsel
Mersin ili, Mut ilçesi, Çakallı mahallesi, 115 ada 2 parsel
|Kamulaştırılan kısmın Yüzölçümü:
26,52 m² mülkiyet hakkı765,25 m² irtfak hakkı
Toplam Bedeli: 5.472,07TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
344,96 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli: 2.244,47 TL
|2024/155
FATİH YILDIRIM
|Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mah. 102 ada 646parsel
|Kamulaştırılan kısmın Yüzölçümü:
561,83 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli: 1.990,27TL
|2024/206
ZEYNEL KUTU
|Mersin ili, Mut ilçesi,Çakallı Mah. 120 ada 92parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
1.820,76 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:11.322,37 TL
|2024/154
MEHMET AKBAŞ
|Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mah. 120 ada 49parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
26,52 m² mülkiyet hakkı ve 435,62 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:1.715,54 TL
|2024/215
SALİM HATIRA
|Mersin ili, Mut ilçesi, Çınarlı Mah.101 ada 307parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
21,53 mülkiyet, 415,06 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:
|2024/134
MUHİTTİN GELEKLİ
|Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mah.ada 102 ada 1116
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
26,52 m² mülkiyet hakkı ve 517,87 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:1.835,91 TL
|2024/156
MEHMET BÜYÜKŞAHİN
2024/85
AYŞE DOĞAN
HATİCE FANSA
MEHMET DOĞAN
YUNUS DOĞAN
|Mersin ili, Mut ilçesi,Çömelek Mah. 102 ada 741 parsel
Mersin ili, Mut ilçesi, Dere mahallesi, 107 ada 50 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
26,52 m² mülkiyet hakkı ve 509,96 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:2.191,71 TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
189,06 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:1.163,68 TL
|2024/140
CELAL BULGAZ
|Mersin ili, Mut ilçesi,Çömelek Mah. 120 ada 33 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
864,87 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:2.600,65 TL
|2024/95
SONER GÜRBÜZ
|Mersin ili, Mut ilçesi,Dere Mah. 108 ada 9 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
21,90 TL mülkiyet hakkı ve 292,77 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:2.187,16 TL
|2024/175
AHMET ÖZEN
HASAN ÖZEN
|Mersin ili, Mut ilçesi, Pamuklu mahallesi, 110 ada 103 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
194,69 m² mülkiyet hakkı
Toplam Bedeli: 1.086,98 TL
|2024/96
ALİ AKÇELİK
ARİF AKÇELİK
BEDRİYE ARPAÇ
İBRAHİM AKÇELİK
MÜRSEL AKÇELİK
NAİME TOP
SABİYE ODUNCU
ŞANSE ŞİMŞEK
|Mersin ili, Mut ilçesi, Dere mahallesi 107 ada 30 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
10,58 m² lik mülkiyet hakkı
745,49 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli: 4.774,63 TL
|2024/195
CEMİL ARSLAN
KADRİYE DEMİR
NURGÜL ARSLAN
2024/94
VELİ GÜRBEZ
ALİ MUTLU
FATMA ODUNCU
GÜLSEN TAŞ
GÜLTEN TOP
MELEK ÖZGÜL
MERYEM NAZ
MUSTAFA MUTLU
|Mersin ili, Mut ilçesi, Kayabaşı mahallesi 105 ada 94 parsel
Mersin ili, Mut ilçesi, Dere mahallesi, 108 ada 11 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
98,60 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli :
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
136,43 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:839,74 TL
|2024/105
NADİRE KARADAĞ
|Mersin ili, Mut ilçesi, Karacaoğlan mahallesi, 115 ada 25 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
1.137,31 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli: 3.665,70 TL
|2024/116
ADİL YILDIZ
ADİLE ŞAN
AKİF YILDIZ
ASIM YILDIZ
ATIF YILDIZ
AYŞE ÇELİK
BEKİR ŞAN
DURDU GÜVEN
DURDU ŞAN
ELİFE ŞAN
ERŞAN USLU ŞAN
EŞE SANDAL
FATMA TOKER
HALİL ŞAN
HÜSEYİN ŞAN
İMRAN ŞAN
MEHMET ŞAN
MÜNİRE KAYA
NESRİN ŞAN
NURTEN YILDIZ
SAFURE YILDIZ
SALİHA YILDIZ
SERAY ŞAN
ŞİMAY ŞAN
ŞANSEL ŞAN UYSAL
ŞENER ŞAN
TEVFİK ŞAN
TUNCER ŞAN
ÜNVER ŞAN
ZAFER KUTLU ŞAN
ZÜBEYDE TAŞ
|Mersin ili, Mut ilçesi, 114 ada 26 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
11,26 m² mülkiyet hakkı
1.531,42 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:5.791,79 TL
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.29/03/2024
Basın No: ILN02018753
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