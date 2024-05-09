TC. SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI



S.

N.

Bulunduğu

Mahalle Cinsi

Ada/

Parsel

Alanı

(m2) Muhammen

Satış Bedeli

(TL) Geçici

Teminatı

(TL) Şartname Bedeli

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati 1 CAMİCEDİT DÜKKAN 1.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 38/30 36,40 3.852.500,00 115.575,00 500,00 22/05/2024 11:00 2 CAMİCEDİT DÜKKAN 2.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 38/30 36,40 3.791.700,00 113.751,00 500,00 22/05/2024 11:05 3 CAMİCEDİT DÜKKAN 3.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 38/30 24,40 2.501.000,00 75.030,00 500,00 22/05/2024 11:10 4 CAMİCEDİT DÜKKAN 4.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 38/30 18,10 1.629.000,00 48.870,00 500,00 22/05/2024 11:15 5 CAMİCEDİT DÜKKAN 5.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 38/30 18,10 1.629.000,00 48.870,00 500,00 22/05/2024 11:20 6 CAMİCEDİT DÜKKAN 6.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 38/30 18,10 1.629.000,00 48.870,00 500,00 22/05/2024 11:25 7 CAMİCEDİT DÜKKAN 7.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 38/30 18,10 1.629.000,00 48.870,00 500,00 22/05/2024 11:30 8 ÇELEBİLER TARLA 105/7 14.600,00 1.800.700,00 54.021,00 500,00 22/05/2024 11:35

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada-Parsel, m² si, Cinsi, Geçici Teminatı, Muhammen Satış Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" (Açık Artırma) ile satılacaktır.



2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 22/05/2024 Çarşamba günü ilanda belirtilen saatte Belediye hizmet Binasında yapılacaktır. İhaleye/İhalelere katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 22/05/2024 Çarşamba günü saat 10.00' e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 22/05/2024 Çarşamba günü saat 10.00' den sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.



3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER ;

3.1-Başvuru Dilekçesi.

3.2-Gerçek kişiler için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için yetki belgesi, başkaları adına gireceklerde noter onaylı vekaletname. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3.3-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi. (Sındırgı'da ikamet kaydı olanlar için İdare tarafından tanzim edilir.)

3.4-İhalesine girilecek her gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması)

3.5-Tebligat için adres beyanı.

3.6-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

3.7- Şartnamenin satın alındığına dair tahsilat Makbuzu.(İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500,00 TL

( Beşyüz Türk Lirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. )



4-Taşınmazların ihale bedeli peşin olarak. (İhale kararının ita amirince onayını müteakip 15 gün içinde ödenecek.)

5-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.

6-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

7-İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

9-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.





İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02027961

#ilan.gov.tr