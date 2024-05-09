Haberler Resmi İlan Haberleri TC. SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Giriş Tarihi: 10.05.2024 00:00

TC. SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada-Parsel, m² si, Cinsi, Geçici Teminatı, Muhammen Satış Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" (Açık Artırma) ile satılacaktır.

S.
N.
Bulunduğu
Mahalle		 Cinsi
Ada/
Parsel
Alanı
(m2)		 Muhammen
Satış Bedeli
(TL)		 Geçici
Teminatı
(TL)		 Şartname Bedeli
(TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 CAMİCEDİT DÜKKAN 1.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 38/30 36,40 3.852.500,00 115.575,00 500,00 22/05/2024 11:00
2 CAMİCEDİT DÜKKAN 2.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 38/30 36,40 3.791.700,00 113.751,00 500,00 22/05/2024 11:05
3 CAMİCEDİT DÜKKAN 3.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 38/30 24,40 2.501.000,00 75.030,00 500,00 22/05/2024 11:10
4 CAMİCEDİT DÜKKAN 4.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 38/30 18,10 1.629.000,00 48.870,00 500,00 22/05/2024 11:15
5 CAMİCEDİT DÜKKAN 5.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 38/30 18,10 1.629.000,00 48.870,00 500,00 22/05/2024 11:20
6 CAMİCEDİT DÜKKAN 6.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 38/30 18,10 1.629.000,00 48.870,00 500,00 22/05/2024 11:25
7 CAMİCEDİT DÜKKAN 7.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 38/30 18,10 1.629.000,00 48.870,00 500,00 22/05/2024 11:30
8 ÇELEBİLER TARLA 105/7 14.600,00 1.800.700,00 54.021,00 500,00 22/05/2024 11:35


2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 22/05/2024 Çarşamba günü ilanda belirtilen saatte Belediye hizmet Binasında yapılacaktır. İhaleye/İhalelere katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 22/05/2024 Çarşamba günü saat 10.00' e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 22/05/2024 Çarşamba günü saat 10.00' den sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER ;
3.1-Başvuru Dilekçesi.
3.2-Gerçek kişiler için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için yetki belgesi, başkaları adına gireceklerde noter onaylı vekaletname. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
3.3-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi. (Sındırgı'da ikamet kaydı olanlar için İdare tarafından tanzim edilir.)
3.4-İhalesine girilecek her gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması)
3.5-Tebligat için adres beyanı.
3.6-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.
3.7- Şartnamenin satın alındığına dair tahsilat Makbuzu.(İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500,00 TL
( Beşyüz Türk Lirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. )

4-Taşınmazların ihale bedeli peşin olarak. (İhale kararının ita amirince onayını müteakip 15 gün içinde ödenecek.)
5-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.
6-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır.
7-İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
8-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
9-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.


İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02027961

#ilan.gov.tr

ARKADAŞINA GÖNDER
TC. SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA