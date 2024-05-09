TC. SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Giriş Tarihi: 10.05.2024 00:00
|
S.
N.
|
Bulunduğu
Mahalle
|Cinsi
|
Ada/
Parsel
|
Alanı
(m2)
|Muhammen
Satış Bedeli
(TL)
|Geçici
Teminatı
(TL)
|Şartname Bedeli
(TL)
|
İhale
Tarihi
|
İhale
Saati
|1
|CAMİCEDİT
|DÜKKAN 1.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
|38/30
|36,40
|3.852.500,00
|115.575,00
|500,00
|22/05/2024
|11:00
|2
|CAMİCEDİT
|DÜKKAN 2.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
|38/30
|36,40
|3.791.700,00
|113.751,00
|500,00
|22/05/2024
|11:05
|3
|CAMİCEDİT
|DÜKKAN 3.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
|38/30
|24,40
|2.501.000,00
|75.030,00
|500,00
|22/05/2024
|11:10
|4
|CAMİCEDİT
|DÜKKAN 4.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
|38/30
|18,10
|1.629.000,00
|48.870,00
|500,00
|22/05/2024
|11:15
|5
|CAMİCEDİT
|DÜKKAN 5.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
|38/30
|18,10
|1.629.000,00
|48.870,00
|500,00
|22/05/2024
|11:20
|6
|CAMİCEDİT
|DÜKKAN 6.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
|38/30
|18,10
|1.629.000,00
|48.870,00
|500,00
|22/05/2024
|11:25
|7
|CAMİCEDİT
|DÜKKAN 7.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
|38/30
|18,10
|1.629.000,00
|48.870,00
|500,00
|22/05/2024
|11:30
|8
|ÇELEBİLER
|TARLA
|105/7
|14.600,00
|1.800.700,00
|54.021,00
|500,00
|22/05/2024
|11:35
2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 22/05/2024 Çarşamba günü ilanda belirtilen saatte Belediye hizmet Binasında yapılacaktır. İhaleye/İhalelere katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 22/05/2024 Çarşamba günü saat 10.00' e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 22/05/2024 Çarşamba günü saat 10.00' den sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER ;
3.1-Başvuru Dilekçesi.
3.2-Gerçek kişiler için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için yetki belgesi, başkaları adına gireceklerde noter onaylı vekaletname. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
3.3-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi. (Sındırgı'da ikamet kaydı olanlar için İdare tarafından tanzim edilir.)
3.4-İhalesine girilecek her gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması)
3.5-Tebligat için adres beyanı.
3.6-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.
3.7- Şartnamenin satın alındığına dair tahsilat Makbuzu.(İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500,00 TL
( Beşyüz Türk Lirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. )
4-Taşınmazların ihale bedeli peşin olarak. (İhale kararının ita amirince onayını müteakip 15 gün içinde ödenecek.)
5-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.
6-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır.
7-İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
8-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
9-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN02027961
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