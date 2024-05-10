T.C. EDREMİT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/316

SANIK :TANSU CİN, İsmail Hakkı ve Hanife oğlu, 31/03/1973 Ezine doğumlu, Çanakkale, Ezine, Cumhuriyet nüfusunda kayıtlı. Akçay Mah. (Akçay Lunapark) Edremit/Balıkesir adresinde oturur.TC Kimlik No:29092375704

SUÇ : Kasten yaralama, hakaret

SUÇ TARİHİ : 05.02.2022

UYGULANAN KANUN MAD. : 5237 sayılı TCK'nun 86/1, 86/3-3, 87/3, 53, 125/1-2, 52/2, 52/4,

VERİLEN CEZA : Kasten yaralama suçundan 1 yıl 9 ay hapis, hakaret suçundan 4.200 TL adli para cezası

KARAR TARİHİ : 25.01.2024Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02030280

#ilan.gov.tr