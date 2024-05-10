T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2024/86

SAİME ODUNCU Mersin İli Mut İlçesi Dere Mah. 107 ada 45 parsel,

Mersin ili Mut ilçesi Dere Mahallesi, 131 ada 2 parsel

Mersin ili Mut ilçesi Dere Mahallesi, 108 ada 5 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

45 parsel= 274,08 m² irtifak hakkı

2 parsel= 29,16 m² mülkiyet hakkıve 418,68 m² irtifak hakkı

5 parsel= 699,92 irtifak hakkı

Toplam Bedeli:

45 parsel= 1.686,99 TL

2 parsel=3.089,86 TL

5 parsel=4.416,90 TL

2024/84

ELA DERELİ

NAHİT İMAMOĞLU

NAHİTTİN MUTLU

SEVDAGÜL DERELİ

SULTAN YAĞMUR DERELİ

ZEYNEP DERELİ Mersin ili Mut ilçesi Dere Mah. 107 ada 73 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

2.096,57 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli: 6.373,55 TL

2024/146

EVSER YILDIZ

HÜSEYİN YILDIZ

KEMAL SERTAN YILDIZ

KEVSER YILDIZ Mersin İli Mut İlçesi Pamuklu Mah. 110 ada 352 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

825,94 m²irtifak hakkı

Toplam Bedeli:7.016,13 TL

2024/150

AYŞE ÖZKAN Mersin İli Mut İlçesi Çömelek Mah. 120 ada 34 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

69,52 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:205,36 TL

2024/144

MEHMET EŞKİN Mersin İli Mut İlçesi Çömelek Mah. 120 ada 17 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

634,68 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:2.008,17 TL

2024/115

ŞENGÜL ŞAN TOPUZ Mersin İli Mut İlçesi Karacaoğlan Mah.ada 114 ada 11 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

594,54 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:2.211,51 TL

2024/160

YADİGAR GÖKCE Mersin İli Mut İlçesi Narlı Mah.ada 116 ada 8 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

16,60 m² mülkiyet hakkı ve 3.197,59 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:19.973,43 TL

2024/104

HATİCE ADA Mersin İli Mut İlçesi Çömelek Mah. 101 ada 340 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

6,76 m² mülkiyet hakkı ve 1.510,42 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:5.682,52 TL

2024/66

HALİL AKDOĞAN Mersin İli Mut İlçesi Çömelek Mah. 101 ada 321 parsel

Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mah. 118 ada 5 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

321 parsel=6,37 m² mülkiyet hakkı ve 473,89 m² irtifak hakkı

5 parsel=11,54 m² mülkiyet hakkı ve 678,20 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:

321 parsel=1.786,58 TL

5 parsel=2.592,72 TL

2024/126

HÜSEYİN ÇELİK

ÖMER ÇELİK

SAİM ÇELİK

SAYİME ŞAVK

ŞAHİN ÇELİK

ZELİHA ÇELİK Mersin İli Mut İlçesi Karacaoğlan Mah.ada 114 ada 24 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

900,31 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:3.344,,47 TL

2024/75

SIRRI ÖZKAN Mersin İli Mut İlçesi Narlı Mah. 104 ada 118parsel

Mersin ili, Mut ilçesi, Narlı Mah. 104 ada 119parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

118 parsel=847,15 m² irtifak hakkı

119 parsel=12,60 m² mülkiyet hakkı, 454,31 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli

118 parsel=5.214,30 TL

119 parsel=3.017,91 TL

2024/74

AHMET DURAN ÖZKAN Mersin İli Mut İlçesi Narlı Mah. 104 ada 120 parsel

Mersin ili, Mut ilçesi, Narlı Mah. 104 ada 121 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

120 parsel=517,43 m² irtifak hakkı

121 parsel=495,39 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:

120 parsel=3.184,84 TL

121 parsel=3.049,18 TL

2024/76

VELİ BAKİ Mersin İli Mut İlçesi Dere Mah. 102 ada 8 parsel

Mersin İli Mut İlçesi Dere Mah. 101 ada 11 parsel

Mersin İli Mut İlçesi Dere Mah. 101 ada 5 parsel

Mersin İli Mut İlçesi Dere Mah. 104 ada 3 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

8 Parsel=69,82 m² irtifak hakkı

11 parsel=187,64 m² irtifak hakkı

5 parsel=188,72 m² irtifak hakkı

3 parsel= 154,68 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:

8 parsel=205,10 TL

11 parsel=1.154,94 TL

5 parsel=1.161,59 TL

3 parsel=950,84 TL

2024/65

İSMAİL ÇEVİK Mersin İli Mut İlçesi Kayabaşı Mah. 101 ada 169 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

126,06 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:783,90 TL

2024/64

YAKUP SİNAN Mersin İli Mut İlçesi Çakallı Mah. 101 ada 254 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

316,11 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli: 933,91 TL

2024/60

KADİR NAZLI Mersin İli Mut İlçesi Çınarlı Mah. 120 ada 91 parsel

Mersin ili Mut ilçesi Çınarlı Mah. 120 ada 88 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

91 parsel=2.051,38 m² irtifak hakkı

88 parsel=417,95 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli

91 parsel=12.072,24 TL

88 parsel=1.346,29 TL

2024/145

DOĞAN YILDIZ Mersin ili, Mut ilçesi, Pamuklu Mah. 110 ada 357 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

20,10 m² mülkiyet hakkı, 1.882,11 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli: 16.575,46 TL

2024/124

ARİF AYDIN

ESMA GÜLER OLCAYCAN

MAKBULE KARADAĞ

RABİA MERSİNLİ

SAFİYE DİK

SEVGİ KEKLİK

SEYFİ SANDAL Mersin ili, Mut ilçesi,Karacaoğlan mahallesi, 108 ada 21 parsel Kamulaştırılan kısmın yüz ölçümü

9,52 m² mülkiyet hakkı ve 793,06 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:TL

2024/166

HASAN ŞAHİN Mersin ili, Mut ilçesi, Pamuklu Mah. 105 ada 21 parsel Kamulaştırılan kısmın yüz ölçümü

370,18 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli: 2.278,50 TL

2024/136

ORHAN YILDIZ Mersin ili, Mut ilçesi, Karacaoğlan Mah.ada 115 ada 75 parsel Kamulaştırılan kısmın yüz ölçümü

288,90 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:851,82 TL

2024/214

FARHİYE ÇOLAK Mersin ili, Mut ilçesi,Çakallı Mah. 101 ada 296 parsel Kamulaştırılan kısmın yüz ölçümü

305,77 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:2.597,43 TL

2024/106

HAZİM ADA Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mah.ada 101 ada 358 parsel Kamulaştırılan kısmın yüz ölçümü

432,48 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli: 2.414,59 TL

2024/135

SELAMİ SERTEN Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mah.ada 102 ada 1114 parsel Kamulaştırılan kısmın yüz ölçümü

360,24 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:1.334,96 TL

2024/125

ALİ GÜNDÜZ Mersin ili, Mut ilçesi, Karacaoğlan Mah.ada 116 ada 16 parsel Kamulaştırılan kısmın yüz ölçümü

8,89 m² mülkiyet hakkı

1.556,93 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli: 5.098,15 TL

2024/204

DURHASAN RÜZGAR Mersin ili, Mut ilçesi,Çınarlı Mah. 118 ada 11parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

198,97 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli: 641,40 TL

2024/196

HALİME GÜRSES Mersin ili, Mut ilçesi,Çınarlı Mah. 101 ada 263parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

26,49 m² mülkiyet hakkı ve 478,82 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:3.413,04 TL

2024/164

ORHAN ÖZKAN Mersin ili, Mut ilçesi, Narlı Mah.ada 116 ada 3 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

1.467,17 m²

Toplam Bedeli:9.030,58 TL

2024/165

HANİFE YILDIZER Mersin ili, Mut ilçesi, Pamuklu Mah.ada 110 ada 89 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

741,97 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:4.613,93 TL

2024/174

ALPARSLAN ÖZKAN Mersin ili, Mut ilçesi, Narlı Mah. 116 ada 2 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

29,81 m² mülkiyet hakkı, 891,65 m² irtifak hakkı,

Toplam Bedeli:6.012,44 TL

2024/176

HAKAN SUNAY Mersin ili, Mut ilçesi, Pamuklu Mah.110 ada 154 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

789,48 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:4.859,33 TL

2024/185

ALİME KİZİR Mersin ili, Mut ilçesi, Kürkçü Mah. 112 ada 326 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

26,52 m² mülkiyet hakkı 280,00 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli: 2.314,81TL

2024/186

MESUT İLHAN

2024/194

ALİ ÇAKALLI

ARIKAN ÇAKALLI

AYLA MUTLU

AYŞE NAZ

NEJLA KÖSE Mersin ili, Mut ilçesi, Kürkçü Mah. 112 ada 327 parsel

Mersin ili, Mut ilçesi, Çakallı mahallesi, 115 ada 2 parsel Kamulaştırılan kısmın Yüzölçümü:

26,52 m² mülkiyet hakkı765,25 m² irtfak hakkı

Toplam Bedeli: 5.472,07TL

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

344,96 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli: 2.244,47 TL

2024/155

FATİH YILDIRIM Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mah. 102 ada 646parsel Kamulaştırılan kısmın Yüzölçümü:

561,83 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli: 1.990,27TL

2024/206

ZEYNEL KUTU Mersin ili, Mut ilçesi,Çakallı Mah. 120 ada 92parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

1.820,76 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:11.322,37 TL

2024/154

MEHMET AKBAŞ Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mah. 120 ada 49parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

26,52 m² mülkiyet hakkı ve 435,62 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:1.715,54 TL

2024/215

SALİM HATIRA Mersin ili, Mut ilçesi, Çınarlı Mah.101 ada 307parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

21,53 mülkiyet, 415,06 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:

2024/134

MUHİTTİN GELEKLİ Mersin ili, Mut ilçesi, Çömelek Mah.ada 102 ada 1116 Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

26,52 m² mülkiyet hakkı ve 517,87 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:1.835,91 TL

2024/156

MEHMET BÜYÜKŞAHİN

2024/85

AYŞE DOĞAN

HATİCE FANSA

MEHMET DOĞAN

YUNUS DOĞAN Mersin ili, Mut ilçesi,Çömelek Mah. 102 ada 741 parsel

Mersin ili, Mut ilçesi, Dere mahallesi, 107 ada 50 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

26,52 m² mülkiyet hakkı ve 509,96 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:2.191,71 TL

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

189,06 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:1.163,68 TL

2024/140

CELAL BULGAZ Mersin ili, Mut ilçesi,Çömelek Mah. 120 ada 33 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

864,87 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:2.600,65 TL

2024/95

SONER GÜRBÜZ Mersin ili, Mut ilçesi,Dere Mah. 108 ada 9 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

21,90 TL mülkiyet hakkı ve 292,77 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:2.187,16 TL

2024/175

AHMET ÖZEN

HASAN ÖZEN Mersin ili, Mut ilçesi, Pamuklu mahallesi, 110 ada 103 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

194,69 m² mülkiyet hakkı

Toplam Bedeli: 1.086,98 TL

2024/96

ALİ AKÇELİK

ARİF AKÇELİK

BEDRİYE ARPAÇ

İBRAHİM AKÇELİK

MÜRSEL AKÇELİK

NAİME TOP

SABİYE ODUNCU

ŞANSE ŞİMŞEK Mersin ili, Mut ilçesi, Dere mahallesi 107 ada 30 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

10,58 m² lik mülkiyet hakkı

745,49 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli: 4.774,63 TL

2024/195

CEMİL ARSLAN

KADRİYE DEMİR

NURGÜL ARSLAN

2024/94

VELİ GÜRBEZ

ALİ MUTLU

FATMA ODUNCU

GÜLSEN TAŞ

GÜLTEN TOP

MELEK ÖZGÜL

MERYEM NAZ

MUSTAFA MUTLU Mersin ili, Mut ilçesi, Kayabaşı mahallesi 105 ada 94 parsel

Mersin ili, Mut ilçesi, Dere mahallesi, 108 ada 11 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

98,60 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli :

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

136,43 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:839,74 TL

2024/105

NADİRE KARADAĞ Mersin ili, Mut ilçesi, Karacaoğlan mahallesi, 115 ada 25 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

1.137,31 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli: 3.665,70 TL

2024/116

ADİL YILDIZ

ADİLE ŞAN

AKİF YILDIZ

ASIM YILDIZ

ATIF YILDIZ

AYŞE ÇELİK

BEKİR ŞAN

DURDU GÜVEN

DURDU ŞAN

ELİFE ŞAN

ERŞAN USLU ŞAN

EŞE SANDAL

FATMA TOKER

HALİL ŞAN

HÜSEYİN ŞAN

İMRAN ŞAN

MEHMET ŞAN

MÜNİRE KAYA

NESRİN ŞAN

NURTEN YILDIZ

SAFURE YILDIZ

SALİHA YILDIZ

SERAY ŞAN

ŞİMAY ŞAN

ŞANSEL ŞAN UYSAL

ŞENER ŞAN

TEVFİK ŞAN

TUNCER ŞAN

ÜNVER ŞAN

ZAFER KUTLU ŞAN

ZÜBEYDE TAŞ Mersin ili, Mut ilçesi, 114 ada 26 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

11,26 m² mülkiyet hakkı

1.531,42 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:5.791,79 TL

Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.29/03/2024

Basın No: ILN02018753

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