İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 17.05.2024 00:00
ESAS NO : 2022/271 Esas
KARAR NO : 2022/144
Davacı HAZİNE aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Yukarıda açıklanan nedenler ile;
1-Davacının Davasının KABULÜ ile, dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Pirimehmetpaşa Mahallesi, 2998ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazda 32/131 hisse maliki Davit oğlu Avram, 32/131 hisse maliki Davit oğlu Nesim'in TMK.588. Maddesi uyarınca GAİPLİĞİNE,
2-Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Pirimehmetpaşa Mahallesi, 2998ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazda gaipliklerine karar verilen davalılar Davit oğlu Avram ve Davit oğlu Nesim adına kayıtlı toplam 64/131 hissesinin İPTALİ davacı hazine adına TESCİLİNE,
3-Kararın İİK 28. Maddesi uyarınca Beyoğlu Tapu Müdürlüğüne bildirilmesine,
4-Davacı kurumun harçtan muaf olması nedeni ile harç alınmasına yer olmadığına,
5-Yargılamanın niteliği gereğince yapılan tüm masrafların ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına,
6-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı verilen kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere
Karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 26/02/2024
Basın No: ILN02032941
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