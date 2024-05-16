İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/271 Esas

KARAR NO : 2022/144

Davacı HAZİNE aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenler ile;

1-Davacının Davasının KABULÜ ile, dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Pirimehmetpaşa Mahallesi, 2998ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazda 32/131 hisse maliki Davit oğlu Avram, 32/131 hisse maliki Davit oğlu Nesim'in TMK.588. Maddesi uyarınca GAİPLİĞİNE,

2-Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Pirimehmetpaşa Mahallesi, 2998ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazda gaipliklerine karar verilen davalılar Davit oğlu Avram ve Davit oğlu Nesim adına kayıtlı toplam 64/131 hissesinin İPTALİ davacı hazine adına TESCİLİNE,

3-Kararın İİK 28. Maddesi uyarınca Beyoğlu Tapu Müdürlüğüne bildirilmesine,

4-Davacı kurumun harçtan muaf olması nedeni ile harç alınmasına yer olmadığına,

5-Yargılamanın niteliği gereğince yapılan tüm masrafların ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına,

6-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı verilen kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere

Karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 26/02/2024

Basın No: ILN02032941

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