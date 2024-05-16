T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/820 Esas

DAVALI : İBRAHİM İSTEMİ - 25297119174 TC Kimlik No

Davacı Elif ABA tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili tarafından mahkememize verilen dava dilekçesi ile davalı ile Körfez Aile Mahkemesinin 2021/522 Esas, 2021/613 Karar ve 17/09/2021 tarihli kararı ile boşandıklarını, müşterek çocuk Bilal Efe' nin velayetinin davalıya bırakıldığını, ancak davalı babanın yaşam tarzı ve boşanma sonrası yaşadığı birliktelikleri, müvekkiline karşı olan davranışları ile müşterek çocuğun sağlık konusundaki bilgileri dahi müvekkili ile paylaşmadığını, boşanma davasında düzenlenen kişisel ilişki tesisine uyulmadığını, müvekkili ile müşterek çocuğu görüştürmediğini, müşterek çocuğun anne şefkatinden uzak şekilde büyüdüğünü bu durumun müşterek çocuğun psikolojik ve sosyo-kültürel açıdan zarar verdiğini bu sebeple müşterek çocuğun yararına hareket etmeyen davalıdan velayetin alınarak müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı İbrahim İstemi' ye tebliğden itibaren "Duruşmaya gelmediğinizde yokluğunuzda devam olunacağı, HMK nun 122 ve 127 maddeleri gereği dava dilekçesinintebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde HMK nın 129. Maddesine göre davaya cevaplarını usule itirazları ve delillerini HMK 126 m gereğicevap dilekçesini davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 122. mgereği iki haftalık kesin sürede cevap ve usule itirazlarını ibraz etmezse HMKnun 128 md gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. Md gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı, ayrıca tensip zaptının 5 nolu maddesi ihtar olunur." hususu ile "Belirli gün ve saatte 09/07/2024 günü saat 09:30' da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğinz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için gerekli hazırlığı yapmanz duruşmaya gelmediğinz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek isterse yokluğunuzda yapılan işlemlere itirazedemeyeceğiniz davetiye tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçenizde gösterip sunmadığınz belgeleri sunmanız başka yerden getirilecek belgeler için açıklama yapmanız aksi durumda bu delilden vazgeçmiş sayılacağınız ekli tensip 2 nolu maddesi tebliğ ve ihtar olunur." hususlarının bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayıldığı ihtaren 25297119174 TC kimlik numaralı Kazım ve Sakine oğlu, 01/07/1992 Tutak doğumlu İbrahim İstemi' ye ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02033241

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