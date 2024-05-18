T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/1288 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:31

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İSTANBUL İl , BEYOĞLU İlçe , SÜTLÜCE Mahalle/Mevki , 3278 Ada No , 3 Parsel No , 11/100 Arsa Payı , 194,26 Yüz Ölçümü , 2.Normal kat-4 Bağımsız Bölümün Tamamı.Sütlüce Mahallesi, Karaağaç Sokak, No:60 Daire:4 Beyoğlu / İSTANBUL4.400.000,00 TL%20Kaydındaki Şerhler: 11/04/2014 tarih ve 3668 yevmiye numarası ile otopark bedeline ilişkin taahhütname 07/11/2014 tarih ve10452 yevmiye numarası ile yönetim planı bulunmakta olup, diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.

09/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02034574

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