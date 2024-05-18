Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/1288 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/1288 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Tapu Kaydı:
İSTANBUL İl , BEYOĞLU İlçe , SÜTLÜCE Mahalle/Mevki , 3278 Ada No , 3 Parsel No , 11/100 Arsa Payı , 194,26 Yüz Ölçümü , 2.Normal kat-4 Bağımsız Bölümün Tamamı.
Adresi :
Sütlüce Mahallesi, Karaağaç Sokak, No:60 Daire:4 Beyoğlu / İSTANBUL
Kıymeti :
4.400.000,00 TL KDV Oranı :
%20
Kaydındaki Şerhler: 11/04/2014 tarih ve 3668 yevmiye numarası ile otopark bedeline ilişkin taahhütname 07/11/2014 tarih ve10452 yevmiye numarası ile yönetim planı bulunmakta olup, diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:31
09/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02034574
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