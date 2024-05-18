T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/391 Esas (Bozma Öncesi 2015/39 Esas)

DAVACI :ZEKİ AKSU,Paşabahçe Mah. Kıble Numa Sok. N:16/5 Beykoz

VEKİLİ :Av.AZİZ ÖZCAN

DAVALI :SUAT ORAL Şile Sahilköy Sitesi No:5/6 Şile/ İSTANBUL

KOOPERATİF :Tasfiye Halinde S.S. Sahilköy Tatil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi ,Sahilköy Çeltikpınarı Mevkii 24-25 parsel N:5/49 Şile

Davacı tarafından S.S. Sahilköy Tatil Sitesi Konut Yapı Kooperatifindeki davalı Merve Öztürk adına kayıtlı hissenin muvazaa sebebi ile iptali ile diğer davalı İhsan Öztürk'ün kooperatif hissedarı olarak kaydının yapılması talepli açtığı davanın yapılan yargılamasında;

Bozma öncesi 2015/39 esas dosyadan verilen karar sonrası temyiz incelemesinde Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 12/01/2022 Tarih, 2020/3399 Esas, 2022/264 Karar sayılı ilamında özetle; dava konusu kooperatif hissesinin davalı borçlu İhsan Öztürk tarafından 20/06/2011 tarihli devir tutanağı ile dava dışı Suat Oral'a devredildiği, Suat Oral tarafından da 03/12/2012 tarihinde devir tutanağı ile davalı Merve Öztürk'e devredildiği, dava dışı Suat Oral'ın hukukunun da etkileneceğinden Suat Oral'ın davaya dahil edilerek taraf teşkilinin sağlanması gerektiğinden bahisle hükmün bozulduğu, bozma sonrası 2022/391 esas dosyada dava dışı Suat Oral'ın dosyaya taraf olarak eklendiği, dosya kapsamında ilgilinin kimlik ve adres bilgilerinin yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/07/2024 günü saat: 11:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02035369

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