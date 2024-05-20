İhale ilanı kiraya verilecek taşınmazların

İli : Erzurum

Kiralanacak Yer Süresi Yaklaşık Kira Bedeli Geçici Teminat Tutarı (%30) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi/Saatleri Erzurum Şehir Hastanesi A Blok A.OZ-027 Mahal Kodlu 445.00 m2' lik kısmı ile E1 Blok E1 UZ-017 Mahal Kodlu 368,00 m2' lik kısmı Market ve Depo Yeri 36 ay 12 aylık

1.445.177,04 TL. 12 aylık

433.553,11 TL. 31.05.2024

10.00 Erzurum Şehir Hastanesi A Blok A-ÜZ-013 Mahal Kodlu 149,00 m2' lik kapalı alan, 66,74 m2' lik açık alan kısmı Acil Servis Kafeterya Yeri 36 ay 12 Aylık

3.605.149,57 TL. 12 aylık 1.081.544,87 TL. 31.05.2024

10.30

İhale Usulü : Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerinde; mülkiyeti idaremize ait kapsamı ve şartları ihale dokümanında yer alan ticari alanların 2886 sayılı Kanunun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmesi işi ihale edilecektir.1- İhaleyi Yapan İdarenin:a) Adı : Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüb)Adresi : İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Üniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çat yolu Cad. Yakutiye/ERZURUMc) Telefon ve Faks No : 0442 234 39 252-İhale Yeri: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü zemin kat ihale salonu.3-İhale konusu olan İşin, Niteliği, Yeri, Miktarı, Tahmin Edilen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı, İhale (Son Teklif Verme) Tarihi/Saatleri;



4- İhale dokümanlarının görülmesi ve doküman satın alma;



İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz B Blok, 7. Kat Mali Hizmetler Biriminde ücretsiz olarak incelenebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, 400,00 TL. şartname ücretini Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi Halk Bankası Merkez Şube TR 6500 0120 0934 2000 0500 0002 IBAN nolu hesaba yatırmaları ve doküman almaları zorunludur.



5- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler,

1- Gerçek veya tüzel kişilik adına ihaleye katılan kişinin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

2- Gerçek kişilerde Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişilerde Vergi Kimlik numarasını gösterir belge,

3- Gerçek veya tüzel kişilik adına ihaleye katılan kişinin ilk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi, (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Madde 83,84 ve 85. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine girmekten yasaklanmış olanlar ihaleye giremezler.)

4- Acil Kafeterya ihalesi için; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış kantin, kafeterya ya da pastane işlerinden herhangi birisi ile iştigal ettiğini gösterir bilgileri içeren Sicil / Oda kayıt belgesi,

Market ve Depo yeri ihalesi için; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale konusu işle iştigal ettiğini gösterir bilgileri de içeren Sicil / Oda kayıt belgesi,

5- Acil Kafeterya ihalesi için; İstekliler, ilan tarihi itibari ile son beş yıl içerisinde kantin, kafeterya ya da pastane iş kollarından herhangi birisinde faaliyet gösterdiğine dair belge,

Market ve Depo yeri ihalesi için; Kiralanacak ticari yerin ihalesine katılmak isteyen, gerçek veya tüzel kişiler ticaret sicil/ meslek odasından alacakları ülke genelinde hali hazırda en az 20 (Yirmi) mağaza ile hangi isimle ''Market ya da Süpermarket'' işletmeciliği yaptığını ve son beş yıl içerisinde market yada süpermarket iş kolunda faaliyet gösterdiğine dair belgeler,

6- Güncel tebligat adresi gerçek kişilerde (İkametgâh belgesinde yazılan adres de, tebligat adresi olarak kabul edilebilecektir.) veya tüzel kişiliklerde (Ticaret Sicil gazetesinde belirtilen adres de, tebligat adresi olarak kabul edilebilecektir),

7- Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi (Kayıtlı Elektronik Posta üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılacaktır.)

8- Gerçek veya tüzel kişilerde aslı noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirküleri veya Vekaletname,

9- Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi

10- Gerçek veya tüzel kişilerin ilk ilan tarihinden sonra ihale konusu işlerde SGK' ya borcu olmadığına dair alınan belge,

11- Gerçek veya tüzel kişilerin İlk İlan tarihinden sonra vergi borcu olmadığına dair alınan belge,

12- Tüzel kişiliklerde Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

13- Gerçek veya tüzel kişilerin İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya satın alındığına dair belge,

14-Geçici teminat olarak teklif verilecek ticari alanla ilgili muhammen bedel tutarının % 30'u tutarındaki bedelin ihale saatinden önce Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi Halk Bankası Merkez Şube TR 65 0001 2009 3420 0005 0000 02 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair dekont veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. ve 27. maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubunun (Teminat mektubu üzerinde idarenin adı, işin adı, mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa, , daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi, süresiz olduğu ibareleri ve banka teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.) verilmesi şarttır.

6- 2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.





Basın No: ILN02034566

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