T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 21.05.2024 00:00
ESAS NO : 2024/171 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Aksinir Köyü
ADA NO : 180
PARSEL NO : 54
YÜZÖLÇÜMÜ : 758,79 m² irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ziya Kemahoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/171 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02033994
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