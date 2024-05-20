T.C. MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/347 Esas 16/02/2024

Davacı Davalı Dava: ZEKERİYE GÜRBÜZ 1-HAZİNE

2-MALATYABÜYÜKŞEHİR

BELEDİYESİ

3-YAZIHAN BELEDİYESİ Tapusuz Taşınmaz Tescili

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle aşağıda ayrıntısı yazılı taşınmaz hakkında Türk Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Dava konusu;Malatya İli, Yazıhan İlçesi, Tecirli Mah./Köy veMalatya İli, Yazıhan İlçesi, Dedekargın Mah./Köy 253 ve 254 nolu parsellerin batısında bulunan kadastro harici taşlık alan taşınmazlara ilişkin olarakile ilgili olarak aşağıda yazılı taraflar arasında Mahkememizde görülmekte olan iş bu davada;

Davacı,dava konusu olan taşınmazın kazandırıcı zaman aşımı nedeniyle adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olup, Türk Medeni Kanununun 713. maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur



Basın No: ILN02033928

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