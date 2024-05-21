Ankara Batı 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/334 Esas

KARAR NO : 2022/552

Davacı RIDVAN SAKLAK tarafından Davalı BEYBİN SADİ MUHAMMED aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında verilen karar gereğince;

Davalı Beybin Sadi Muhammed'in UYAP sistemindeki yurt dışı adresine çıkarılan tebligatın iade döndüğü, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davacınıngider avansı eksikliğinin giderilmesi için verilen kesin süreye rağmen gider avansı eksikliğini tamamlamadığı anlaşılmakla, davanın usulden REDDİNE,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden iki hafta içerisinde Mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Nöbetçi Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği, davalı Beybin Sadi Muhammed adına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02036289

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