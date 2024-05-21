T.C. AYANCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

(Kamulaştırma Kanununun 10.Maddesi gereğince)

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 27/09/2016 tarih ve 83698686-752.01.01 sayılı Bakanlık Oluru kararıyla kamu yararı kararı verilmiş olup,

1-2942 sayılı yasanın 14.Maddesi uyarınca; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesigereğince Mahkemece yapılan tebligat tarihinden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği ve söz konusu davaların açılması halinde husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

2-2942 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesigereğince Mahkemece yapılan tebligat tarihinden itibaren, kendilerine tebligatyapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

3-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi/sahipleri adına AyancıkZiraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

Konuya, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, taşınmazların köyü/mahallesi, ada parsel numarasının aşağıda yazılı şekilde olduğu,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/341 esas Ayancık Doğanlı Köyü 110 ada 5 parsel ve 111 ada 44 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/342 esas Ayancık Doğanlı Köyü 111 ada 42 parsel ,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/343 esas Ayancık Doğanlı Köyü 110 ada 9 parsel ,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/344 esas Ayancık Doğanlı Köyü 111 ada 61 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/345 esas Ayancık Doğanlı Köyü 111 ada 38 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/346 esas Ayancık Doğanlı Köyü 112 ada 14 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/347 esas Ayancık Doğanlı Köyü 118 ada 21 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/348 esas Ayancık Doğanlı Köyü 120 ada 2 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/349 esas Ayancık Aygördü Köyü 101 ada 18 parsel ve 104 ada 49 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/350 esas Ayancık Aygördü Köyü 101 ada 16 parsel ve 104 ada 53 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/351 esas Ayancık Topağaç Köyü 109 ada 138 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/352 esas Ayancık Topağaç Köyü 109 ada 131 parsel ve 109 ada 127 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/353 esas Ayancık Topağaç Köyü 109 ada 133 parsel, 109 ada 129 parsel ve 109 ada 117 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/354 esas Ayancık Topağaç Köyü 113 ada 11 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/355 esas Ayancık Topağaç Köyü 113 ada 8 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/356 esas Ayancık Topağaç Köyü 113 ada 223 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/357 esas Ayancık Topağaç Köyü 125 ada 64 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/360 esas Ayancık Tevfikiye Köyü 103 ada 23 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/361 esas Ayancık Tevfikiye Köyü 103 ada 21 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/362 esas Ayancık Sofu Köyü 134 ada 1 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/363 esas Ayancık Sofu Köyü 103 ada 172 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/364 esas Ayancık Sofu Köyü 103 ada 174 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/365 esas Ayancık Tevfikiye Köyü 101 ada 54 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/366 esas Ayancık Tevfikiye Köyü 101 ada 50 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/367 esas Ayancık Tevfikiye Köyü 101 ada 52 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/368 esas Ayancık Tevfikiye Köyü 101 ada 40 parsel,

Ayancık Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/369 esas Ayancık Tevfikiye Köyü 103 ada 19 parsel,101 ada 44 parsel, 101 ada 18 parsel ve 101 ada 46 parsel,

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı olan dosyalarındadava açıldığı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/04/2024

Basın No: ILN02035539

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