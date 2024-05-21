T.C. BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/247 Esas

KARAR NO : 2024/185

Bina İçinde Muhafaza Atına Alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan hakkında mahkememizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/02/2024 tarihli ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, Abdulla ve Elmina oğlu, 23/12/1986 AZERBEYCAN doğumlu, Azerbaycan uyruklu sanık MARAHIM ZEYNALOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininYURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.20/05/2024

Basın No: ILN02035788

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